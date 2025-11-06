Construirán el SUM de una escuela técnica y un centro oncológico para Cutral Co y Plaza Huincul

La construcción de un Salón de Usos Múltiples para la Escuela Provincial de Educación Técnica N° 1 de Cutral Co y la edificación de un centro de oncología en el hospital de Complejidad Media de Cutral Co y Plaza Huincul tienen luz verde. Así quedó plasmado en los convenios firmados hoy entre el Gobierno y los dos municipios.

La necesidad de contar con un nuevo espacio para realizar diferentes actividades en la EPET N° 1 de Cutral Co quedará cubierta con el convenio firmado este jueves entre el gobernador Rolando Figueroa y el intendente Ramón Rioseco. Para el futuro SUM se presupuestaron más de 4.200 millones de pesos y se busca que pueda ser utilizado, por ejemplo, para las actividades físicas del estudiantado.

En total, se edificará una superficie de 1.004 metros cuadrados y con un plazo de ejecución de 270 días. Contará con el espacio para juegos, cocina, sanitarios y sala de máquinas, más el área de depósitos. En cuanto al centro de atención integral de oncología que dependerá del hospital de Complejidad Media, y lo llevarán adelante los municipios aunque el proyecto ejecutivo fue diseñado por la provincia.

El gobernador Rolando Figueroa describió que se trata de una inversión «muy importante, más de 4 mil millones de pesos, para que todos los jóvenes que asisten puedan tener el gimnasio como hace tanto se lo merecen”.

Por otra parte, el gobernador Figueroa refirió que en el convenio específico firmado para el centro oncológico, son los municipios los que financian la obra. Mientras que Provincia aportó el proyecto ejecutivo y los profesionales que atenderán.

“Tiene que ver con nuestro programa de salud. Creemos que jerarquizar la posibilidad de tener el servicio oncológico en Cutral Co, en Plaza Huincul, con un espacio de cuidados paliativos también, y que va a contribuir a un mejor tratamiento de los pacientes de la comarca”, subrayó. Este espacio se suma el que se construyen en Zapala y el que está en proyecto para Chos Malal.

Luego, el intendente Claudio Larraza aseguró estar muy conforme y feliz de firmar la obra de la que participarán ambos municipios para la construcción de la infraestructura y la provincia con todo el proyecto. «Es otro trabajo tripartito más que se hace para el bien común de la comarca, y sobre todo para ir cumpliendo cada una de las cuestiones que hacen que la salud por sobre todo esté presente en la comarca», apuntó.

Mientras que el cutralquense Rioseco subrayó que «hemos abordado dos obras que son muy reclamadas por los vecinos, entre ellas el centro oncológico que para nosotros es fundamental después de muchos años de lucha de toda la comunidad».

Manifestó su satisfacción por poder «hacernos cargo de las instituciones a través de la municipalidad, a través del gobierno de la provincia que va a poner los profesionales y el equipamiento, y nosotros las obras», y aseguró que “trabajar en conjunto al servicio de la salud pública es un placer».

En el acto estuvieron también los ministros de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig; de Educación, Soledad Martínez; de Salud, Martín Regueiro; de Gobierno, Jorge Tobares; la secretaria de Obras Públicas, Tanya Bertoldi; y la subsecretaria de Obras Delegadas, Tania Coletti.

Las características del centro oncológico

La necesidad de contar con un centro de atención para pacientes con tratamiento oncológico es una demanda que tiene varios años. Después del trabajo donde se releva cuántos pacientes deben viajar a Neuquén para recibir los tratamientos se formalizó el pedido.

Ahora, el proyecto ejecutivo contempla una superficie cubierta de 318 metros cuadrados en planta baja, diseñada para ofrecer un entorno accesible y adecuado para los pacientes. Habrá sala de espera, una recepción, consultorios médicos, un consultorio de enfermería y una farmacia oncológica.

Además, se prevé la construcción de un baño accesible y áreas destinadas al personal, como un estar con sanitario y vestuario. Como objetivo proyectual se planificó un acceso independiente directo desde calle Las Lengas.

Para el interior se plantearon dos circulaciones independientes pero conectadas. Una, totalmente pública, donde se desarrollarán las actividades diarias rápidas; y otra, de circulación técnica más restringida, donde sólo accederá personal autorizado y donde se desarrollarán las actividades propias de los tratamientos oncológicos a pacientes inmunodeprimidos.

El diseño del centro contempla un entrepiso técnico de 71 metros cuadrados que albergará los equipos de tratamiento de aire HVAC. El proyecto no solo mejorará la infraestructura de salud de la región, sino que también se enfocará en proporcionar una atención integral y de calidad a los pacientes oncológicos.