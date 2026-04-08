«Hoy es un día histórico para Cipolletti»: Buteler puso en marcha el nuevo transporte urbano

Frente al edificio municipal, el intendente Rodrigo Buteler presentó este miércoles la nueva flota de colectivos que transformará la movilidad en Cipolletti. Con el despliegue de las unidades cero kilómetro, el renovado sistema de Transporte Urbano (TUC) entra en escena a partir de las 9.30 para saldar un reclamo histórico de los vecinos y optimizar la conectividad en toda la ciudad.

En un acto que marca el inicio de una nueva concesión por diez años, estuvieron presentes autoridades del gabinete municipal, concejales, legisladores, representantes de la UTA y de la empresa concesionaria Pehuenche S.A y una multitud de vecinos.

Tras una extensa ronda de saludos a cada vecino presente, el intendente Rodrigo Buteler celebró que «los cipoleños que se tomen un colectivo hoy se van a encontrar con unidades cero kilómetros equipadas con rampa, aire acondicionado, calefacción y seguimiento satelital por GPS», en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

Las nuevas unidades formarán parte de 5 nuevas líneas que se sumarán a los recorridos ya vigentes. Foto: Matías Subat.

Respecto a la visión estratégica que motivó este recambio, el intendente destacó que la medida forma parte de un eje de gestión mucho más amplio. «Estamos ante un día histórico. Esto es un plan de conectividad y de movilidad urbana que tenemos en la ciudad, donde el sistema de colectivo es uno de los eslabones», afirmó Buteler, quien además vinculó esta mejora con la planificación a largo plazo: «Nuestra mirada está puesta en planificar la ciudad pensando en los próximos 30 años; queremos llegar con calidad de vida y con buena conectividad».

«Esta gestión ha demostrado que lo que se propone lo logra: hoy los cipoleños se van a encontrar con el transporte que esperaron por 15 años», Rodrigo Buteler, intendente de Cipolletti.

Por su parte, el secretario de fiscalización, Diego Zuñiga señaló que «es un gran logro para la ciudad de Cipolletti, una ciudad que crece a paso a agigantados y una ciudad ordenada que requiere y demanda un servicio esencial, que funcione bien como el del transporte urbano. Acá hay un gran trabajo, una gran decisión por parte del intendente», afirmó el funcionario.

Los choferes que estarán al frente del nuevo sistema de transporte en Cipolletti. Foto: Matías Subat.

La empresa Pehuenche S.A, actual prestataria del servicio, opera en la ciudad desde el año 2005, fecha en la que se realizó la última licitación formal. Desde aquel entonces, la firma continuó brindando la prestación a través de sucesivas prórrogas que extendieron su contrato original de manera precaria.

Tras dos décadas de postergaciones, el municipio abrió finalmente un nuevo proceso licitatorio en el que Pehuenche fue la única firma en presentar una oferta. Al cumplir con la totalidad de los requisitos técnicos y económicos exigidos por el municipio, la empresa logró adjudicarse con éxito la nueva concesión, la cual le otorga la responsabilidad de gestionar el transporte urbano de Cipolletti por un periodo de 10 años adicionales bajo estándares de modernización renovados.

Así será el nuevo transporte urbano de Cipolletti

El nuevo sistema de transporte contará con nuevas unidades que se sumarán a las 5 líneas ya en funcionamiento que fueron reorganizadas para alcanzar más barrios. Además, los colectivos 0km estarán equipados con aire acondicionado, calefacción y rampas para personas con discapacidad. También incorporarán una aplicación GPS que permitirá a los usuarios a seguir el recorrido en tiempo real.

También se prevé mejorar la frecuencia del servicio: se restablecerán los recorridos durante los fines de semana, se ampliará el horario nocturno hasta las 00:30 y se reducirá el tiempo de espera a entre 45 y 50 minutos.

Foto: Matías Subat.

En paralelo, aumentaron la cantidad el número de garitas por barrios y estarán equipadas con cámaras de seguridad y conexión wifi. Además, se reforzarán los controles para asegurar el cumplimiento de los horarios y recorridos.

El rediseño del sistema prevé que los colectivos comiencen a ingresar a Lalor, El Espejo, Del Trabajo, Isla Jordán, La Esperanza, la zona norte de barrio 12 y 10 de febrero, Patagonia (DVNe) y San Lorenzo, barrios que hasta este miércoles no contaban con una cobertura.

En cuanto al impacto económico para los usuarios, el intendente llevó tranquilidad al confirmar que, pese a la inversión en tecnología y la mejora del servicio, el costo del pasaje no sufrirá variaciones inmediatas. «El boleto sigue manteniendo su precio», aseguró Buteler, explicando que la sostenibilidad del sistema se logra gracias a un esquema mixto donde una parte es abonada por el pasajero y otra es absorbida por las arcas municipales para garantizar la accesibilidad.

Conocé los nuevos recorridos del Transporte Urbano de Cipolletti

Una de las medidas centrales para optimizar el servicio fue la división de la antigua Línea 1. Esta traza, que anteriormente unía El Manzanar con el Anai Mapu y las 1200 Viviendas, sufría demoras que superaban las dos horas, según el municipio.

Con el nuevo esquema, el ramal quedará acotado entre el centro y las 1200 Viviendas, descongestionando el recorrido original. En su trayecto de ida, esta línea pasará por Los Arrayanes, Brentana, Fernández Oro, Villegas e Yrigoyen, adentrándose en el corazón de los barrios Trabajo y CGT a través de calles como Luis Borges, Lago Nahuel Huapi, Capitán Gómez y Nicaragua, hasta alcanzar las 1200 Viviendas y el sector de Río Negro. El regreso se efectuará por Naciones Unidas, Esquiu, Namuncurá y Belgrano, retomando el casco céntrico.

La Línea 2 garantizará la conexión entre la Plaza San Martín y Ferri. El itinerario de ida recorrerá Alem, La Esmeralda, Naciones Unidas y Mengelle, cruzando por Buenos Aires y Circunvalación Arturo Illia hasta finalizar en Los Pensamientos. Para el retorno, el colectivo transitará por La Alianza, Los Tulipanes y San Luis, regresando hacia el centro por Sarmiento y España.

Por su parte, la Línea 3 vinculará la zona de la Costa con el microcentro, partiendo desde el Barrio Lalor y atravesando Costa Norte, 2 de Agosto, Costa Sur y Labraña. El trayecto utilizará el derivador Centenario y la calle 25 de Mayo, mientras que la vuelta se realizará por Mengelle, Moreno y Comahue hasta el sector rural.

Para los vecinos del norte, la Línea 4 unirá la Plaza San Martín con el Distrito Vecinal Noreste (DVNe). Este trazado incluye puntos clave como Los Tamariscos, Lamarque, Chichinales y El Romerillo, pasando por Los Caranchos, Michay y Arturo Illia. El recorrido de vuelta conectará el Distrito con el centro a través de Saturnino Franco, Manuel Estrada y Alem, finalizando en el eje de Yrigoyen y España.

Por último, la Línea 5 brindará cobertura hacia Puente 83 y la zona rural sur. El servicio partirá del centro hacia la Isla Jordán por la Ruta Nacional 22 y Julio Dante Salto, alcanzando el Camino del Inmigrante, el Barrio María Elvira y Tres Luces. El regreso desde Puente 83 se llevará adelante por la Ruta Provincial 65, Maestro Espinosa y Venezuela, integrando así a los sectores más alejados a la red urbana.