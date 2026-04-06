Presentaron una denuncia penal contra la supuesta médica que ejerció en Roca

El ministro Demetrio Thalasselis presentó, junto con la secretaria de Asuntos Legales de ese ministerio, Natalia García, la denuncia penal en la fiscalía general de Viedma. (foto de gentileza)

En plena pandemia causada por el coronavirus, los hospitales públicos y sanatorios privados estaban colapsados. La demanda por reforzar los planteles médicos era urgente y una prioridad. En ese momento, una ciudadana argentina se matriculó como médica en el sistema de salud de Río Negro.

En agosto del 2020, presentó el título de médica otorgado por la Universidad de los Andes de Venezuela y la conválida extendida por la Universidad Nacional del Comahue (UNCo). La documentación estaba certificada por un escribano público. En principio, estaba todo en regla. Nadie sospechó nada.

En marzo último, en la clínica Roca surgieron dudas con relación a la profesional. Pocos días después, en el área de Fiscalización Sanitaria del Ministerio de Salud de Río Negro corroboraron que el título de médica y la conválida no habían sido otorgadas por ninguna de esas casas de altos estudios. Y resolvieron suspenderle la matrícula en forma preventiva.

Con las evidencias recolectadas, la secretaria de Asuntos Legales del Ministerio de Salud de la provincia, Natalia García, junto con el ministro de esa cartera, Demetrio Thalasselis, presentaron este lunes la denuncia penal en la fiscalía general de Viedma, para que se investigue el caso de la presunta médica falsa.

Los antecedentes del caso

García informó a Diario RÍO NEGRO los antecedentes del caso. Recordó que en marzo se enteraron de la presunta existencia de una médica con título habilitante apócrifo por un alerta que recibieron desde la Clínica Roca de la ciudad homónima.

La irregularidad salió a la luz cuando la presunta médica intentó acceder a la especialidad en terapia intensiva. Allí, surgieron las inconsistencias. García dijo que en ese sanatorio investigaron la documentación presentada por la supuesta médica y avisaron a Fiscalización Sanitaria del Ministerio de Salud.

García explicó que un médico que obtiene un título en una universidad del exterior, para poder acceder a la matrícula, que le permita ejercer en Río Negro, debe presentar “la conválida” tras rendir un exámen en una universidad argentina. La supuesta médica presentó esa documentación expedida por la UNCo.

“Nos comunicamos con la Universidad del Comahue y nos informaron que no había realizado ninguna conválida ni era egresada de esa casa de altos estudios”, indicó. También, buscaron información en la Universidad venezolana. La respuesta fue similar. “Nos respondieron que no tienen ningún registro de que esta persona tenga un título de médica cirujana”, reveló García, que aclaró que ese título no equivale a ejercer esa especialidad.

La documentación certificada por un escribano público

Por eso, como primera medida le suspendieron la matrícula en forma preventiva. Mantuvo el nombre de la mujer en reserva a la espera del avance de la investigación. Todo indica que una fiscalía de Roca tomará el caso.

Pero la suspensión de la matrícula solo es válida en Río Negro. Si se matriculó en otra provincia no está alcanzada por esa medida.

García explicó que la mujer se matriculó en en plena pandemia. “Era un momento de caos”, recordó. Y afirmó que la documentación presentada fue certificada por un escribano público de Roca, cuya identidad también mantuvo en reserva. La investigación aún no empezó.

«Ella no vino con un simple papelito», sostuvo. «Tenía toda la documentación bien armada y certificada», señaló. “Además, en ese tiempo las universidades estaban cerradas no era posible verificar. Hoy todo es inmediato. De la Universidad Nacional del Comahue nos respondieron en el mismo día el pedido de información”, indicó.

Dijo que la supuesta médica trabajó un tiempo en el sistema público de salud, pero después se fue al ámbito privado. Solo tienen confirmado que trabajó en la Clínica Roca.

Afirmó que con toda esa evidencia, más el legajo de la mujer sospechada que tienen en Fiscalización Sanitaria y la documentación facilitada por la Clínica Roca presentaron la denuncia penal para que se investiguen los hechos.