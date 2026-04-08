Se abre una instancia de participación ciudadana por el basural de Bariloche

En los dos intentos de tratar el pliego del basural hubo vecinos con reclamos en el Concejo de Bariloche. Ahora se abre una instancia de exposiciones para conocer la opinión ciudadana. Foto: Archivo/Chino Leiva

El Concejo Municipal de Bariloche decidió habilitar una instancia de participación ciudadana bajo el formato de «comisión especial» para habilitar la exposición de la sociedad respecto de la situación del basural, que sigue bajo análisis y con reclamos vecinales por el traslado.

El Ejecutivo municipal intentó en dos ocasiones que un pliego de licitación para crear dos nuevas celdas y activar un esquema de relleno sanitario en el mismo predio, mientras se remedia el manto actual, pero las objeciones y la falta de apoyo en votos derivó en que la iniciativa vuelva a comisiones y se inicie una nueva etapa de apertura al diálogo.

La semana pasada se retiró el proyecto de la sesión para volver a comisiones, con la premisa de iniciar un proceso de diálogo en el que se convocará como principal actor al gobierno provincial bajo la premisa de que la cordillera debe tener una solución regional para el tratamiento de los residuos.

Paralelamente, el intendente Walter Cortés, dio el ultimátum a otras jurisdicciones que actualmente depositan sus residuos en el vertedero de Bariloche para que en 90 días dejen de utilizar el predio municipal. Esa advertencia corre para el municipio de Dina Huapi -que inmediatamente comenzó a buscar alternativas-, la comisión de fomento de Villa Mascardi, el parque nacional Nahuel Huapi y la concesionaria del aeropuerto internacional, que está en jurisdicción nacional.

El basural en agenda prioritaria de los concejales

Los concejales tienen en agenda prioritaria el tema del basural y luego de volver a llevarlo a sus comisiones regulares acordaron abrir el juego para escuchar opiniones de distintos sectores. Por eso se habilitó un formulario de inscripción para todos los vecinos interesados en exponer propuestas referidas al basural.

Esa instancia tendrá cinco jornadas abiertas, desde el lunes 13 al viernes 17 de abril, en la sala de sesiones del Concejo, de 15 a 18.

Según informó el Concejo, las exposiciones serán individuales y tendrán un límite de tiempo de 10 minutos cada una. Los oradores podrán respaldar sus exposiciones con material visual teniendo disponible el proyector de la sala para su presentación.

Las inscripciones para exponer quedan abiertas hasta el lunes a las 13, cuando comience el proceso de debate abierto propuesto por el Concejo Municipal.