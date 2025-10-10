Añelo hará una mini Fiesta de la Confluencia artística y productiva para celebrar sus 110 años

La localidad tira su casa por la ventana en medio de la eclosión económica por Vaca Muerta (Gentileza Radio Municipal)

El intendente de Añelo, Fernando Banderet, confirmó los detalles de la «Fiesta de los Productores – 110 Aniversario», un evento que tendrá lugar del 17 al 20 de octubre con entrada gratuita y que, por su magnitud y enfoque, se perfila como una «Mini Confluencia» cultural.

La celebración, financiada mediante el apoyo de empresas, comercios y la venta de bonos de contribución para el sorteo de vehículos (tres autos y una camioneta 4×4), busca consolidar la doble identidad de Añelo: no solo como corazón de los hidrocarburos no convencionales, sino también como un principal polo productor agropecuario de la provincia.

Foco en la Producción Local y el Show Gratuito

La fiesta dedicará el día sábado a una feria de productores donde se exhibirán los productos de la zona, incluyendo hortalizas, aceite de oliva, aceituna, y productos caprinos, bovinos y ovinos.

Banderet destacó el rol de la localidad en este segmento: “Recordemos que Añelo también es uno de los grandes aportantes hacia la provincia… somos uno de los principales productores de alfalfa para todos los ganaderos”.

El evento se llevará a cabo en un predio especialmente acondicionado, cuyo acceso está señalizado sobre la Ruta 7, cuenta con pavimento y con iluminación para garantizar la comodidad y seguridad de los visitantes.

El espectáculo central contará con la presencia de artistas de renombre nacional e internacional, cubriendo dos noches principales: el viernes 17 de octubre: Santi Cairo, No te va a gustar, Christian Herrera, Sele Vera y Los Menas y el sábado 18 de octubre: Ángela Leiva, Luck Ra, Q Lokura, Abigail y su conjunto, y Sharon y los camperos del chamamé.

El intendente subrayó el impacto social de la gratuidad del evento: “Lo que nosotros miramos es poder ofrecer a la comunidad un show de esto y que puedan participar íntegramente toda la familia”

Añelo ahora sí tiene gas



El jefe comunal hizo hincapié en el esfuerzo por subsanar el déficit de infraestructura histórica, en gran parte gracias a la intervención del sector privado en un contexto de escasos fondos nacionales.

“La falta de infraestructura se dio en años y años de falta de compromiso y de acompañamiento de políticas públicas hacia lo exciente de Añelo”, sentenció.

En materia vial, la ciudad está experimentando una transformación sin precedentes. “Añelo pasaría de tener de los 1.800 metros lineales de asfalto que tenía, vamos a tener casi 10.000 metros de asfalto en lineales nuevos que nosotros implementamos en menos de dos años de gestión,” aseguró Banderet.

Estas obras incluyen la finalización de 17 cuadras en el bajo y el avance en el asfaltado de la calle Colectora, paralela a la Ruta 7.

Fernando Banderet, intendente de Añelo (Florencia Salto)

El acceso a servicios básicos también fue un eje central de la gestión:

Gas Natural: Se logró saldar una deuda social mediante la ampliación de la Planta Reductora de Gas y un nuevo gasoducto (gracias a YPF y la provincia). “Añelo tiene gas. Añelo gracias a ese compromiso que tenía nuestro gobernador con las familias añelenses pudimos lograr entre el año pasado y este año llegar a más de 700 familias con la posibilidad de tener el acceso a gas natural.”

Agua: Para garantizar el suministro en los sectores de la meseta, se realizaron siete pozos nuevos y se mejoró el sistema de bombeo y cañerías.

Espacios verdes: Se avanzó en la forestación de la meseta, se recuperaron plazas como la primera sustentable con iluminación LED solar, y se iniciará la primera etapa del paseo costero en el canal de riego.

Circunvalación: alivio al tránsito pesado y proyección a futuro

El intendente confirmó un gran avance en la obra de circunvalación que está a cargo de la provincia, la cual combina tramos de la Ruta Provincial 7 y 17. Se estima que para diciembre podría estar cerca de su habilitación.

Esta traza es crucial ya que aliviará el congestionamiento de camiones que hoy deben atravesar todo Añelo (bajo y alto) para llegar a la planta de arena de YPF.

Además, Banderet reveló que se está trabajando con Vialidad Provincial y un propietario privado en un proyecto complementario que generaría una segunda traza sobre la Ruta 17.

Este segundo anillo se logra mediante la cesión de una fracción de tierra. El objetivo final es liberar la comuna, permitiendo que solo circulen vehículos livianos: “No estamos pensando en el Añelo de hoy solamente, sino proyectando lo que va a ser Añelo entre 4, 6 y 10 años más, donde va a tener un influente tráfico mucho más importante.”