Fiesta de los Productores 2025: No Te Va Gustar, Angela Leiva y mucho más, la grilla completa del mega festival de Añelo
Añelo anunció la fecha de la tradicional Fiesta Provincial de Los Productores. Será en octubre con entrada libre y gratuita.
Añelo ya tiene fecha para celebrar su mega festival. Se trata de la Fiesta Provincial de los Productores 2025, el evento más esperado y convocado de Vaca Muerta. Desde el municipio brindaron detalles de lo que se viene y confirmaron una lista de increíbles artistas nacionales e internacionales, entre ellos No Te Va Gustar y Angela Leiva. Mirá la grilla completa.
La Fiesta Provincial de Los Productores será con entrada libre y gratuita, y se llevará a cabo durante el fin de semana del viernes 17 al sábado 18 de octubre.
Serán «dos noches únicas para celebrar nuestra historia, con música en vivo, emoción y el orgullo de seguir construyendo juntos el futuro de Añelo», informaron en un posteo del Ejecutivo. El mega evento se hará en el predio municipal ubicado sobre la calle 24.
Fiesta y aniversario de Añelo: la grilla de artistas
Desde el Municipio comunicaron que las dos jornadas tendrán como invitados artistas nacionales e internacionales de todos los géneros musicales.
El viernes 17 se presentarán:
- Santi Cairo
- No Te Va Gustar
- Cristian Herrera
- Sele Vera
El sábado 18 se presentarán:
- Angela Leiva
- Luck Ra
- Q’Lokura
- Sharon y los Camperos del Chamamé
Comentarios