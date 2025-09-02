ESCUCHÁ RN RADIO
Sociedad

Fiesta de los Productores 2025: No Te Va Gustar, Angela Leiva y mucho más, la grilla completa del mega festival de Añelo

Añelo anunció la fecha de la tradicional Fiesta Provincial de Los Productores. Será en octubre con entrada libre y gratuita.

Redacción

Por Redacción

Fiesta de los Productores en Añelo.

Añelo ya tiene fecha para celebrar su mega festival. Se trata de la Fiesta Provincial de los Productores 2025, el evento más esperado y convocado de Vaca Muerta. Desde el municipio brindaron detalles de lo que se viene y confirmaron una lista de increíbles artistas nacionales e internacionales, entre ellos No Te Va Gustar y Angela Leiva. Mirá la grilla completa.

La Fiesta Provincial de Los Productores será con entrada libre y gratuita, y se llevará a cabo durante el fin de semana del viernes 17 al sábado 18 de octubre.

Serán «dos noches únicas para celebrar nuestra historia, con música en vivo, emoción y el orgullo de seguir construyendo juntos el futuro de Añelo», informaron en un posteo del Ejecutivo. El mega evento se hará en el predio municipal ubicado sobre la calle 24.

Fiesta y aniversario de Añelo: la grilla de artistas

Desde el Municipio comunicaron que las dos jornadas tendrán como invitados artistas nacionales e internacionales de todos los géneros musicales.

El viernes 17 se presentarán:

  • Santi Cairo
  • No Te Va Gustar
  • Cristian Herrera
  • Sele Vera

El sábado 18 se presentarán:

  • Angela Leiva
  • Luck Ra
  • Q’Lokura
  • Sharon y los Camperos del Chamamé

