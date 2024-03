Apertura de sesiones: Llancafilo confía en que Milei baje «la escalada de descalificaciones»

Este viernes a las 21, el presidente Javier Milei dará su discurso de apertura de sesiones y anunciará los pasos a seguir de su gobierno. En comunicación con RÍO NEGRO RADIO, el diputado nacional por el Movimiento Popular Neuquino, Osvaldo Llancafilo, vaticinó «dos escenarios posibles».

Una posibilidad es que «se continúe con la escalada de descalificaciones, los enfrentamiento con gobernadores, diputados, senadores», pero el legislador confía en que el mandatario bajará «los decibeles». «Creo que el presidente tiene que tener una actitud de apertura al diálogo para poder avanzar en acuerdos institucionales, a los que él habitualmente denomina acuerdos espurios», remarcó.

Llancafilo apostó por este escenario. «La segunda posibilidad que tenemos, en cuanto a discurso, es justamente el poder llamar al diálogo nacional, un diálogo cara a cara con los gobernadores, un diálogo que se genere entre funcionarios nacionales que estén autorizados y no, luego, desautorizados por el propio presidente para poder interactuar con la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores e ir en búsqueda de acuerdos legislativos que permitan darle las herramientas al presidente de la Nación, de acuerdo al plan de gobierno que sometió a las urnas el año pasado», agregó.

Para el diputado «es una muy buena señal» que Milei «haya cambiado su actitud respecto del 10 de diciembre del 2023, cuando dio un discurso de espaldas al Congreso», ya que en esta ocasión se prevé que se dirija a los y las legisladoras. Sin embargo, el contenido de sus palabras será lo que marque un acercamiento al Poder Legislativo.

«Yo espero que pasemos de un discurso descalificador a un discurso componedor, a un discurso de diálogo. Y para que eso ocurra, naturalmente tiene que respetarse la legitimidad de origen, la legitimidad de origen el Presidente la tiene, porque fue elegido por la gran mayoría de los argentinos, pero también la tienen los gobernadores y también lo tienen los legisladores», resaltó.

Llancafilo: «no le tengo miedo a las listas que arme el presidente»

Si bien se mostró dispuesto a sentar acuerdos con La Libertad Avanza, el diputado sostuvo que responde a los intereses de Neuquén. Y aseguró: «Yo no le tengo miedo a las listas que arme el presidente, no le tengo miedo a los este tweets descalificadores. Yo creo que a la agresión no se contesta con agresión».

Llancafilo pidió bajar los niveles de violencia y concentrarse en los temas que afectan a la vida cotidiana de los ciudadanos. «La gente nos está mirando. La gente está molesta por la pelea que hay en la política, por estas discusiones estériles que no conducen a absolutamente a nada. Y lo que está esperando la gente es que haya resultados sobre ese plan económico que se planteó», recalcó.

El referente del MPN reconoció que la crisis económica de Argentina fue «heredada» por el gobierno de Milei, pero afirmó que con las medidas adoptadas, «luego del 10 de diciembre, se fue agravando y eso está golpeando a la sociedad en su conjunto».

