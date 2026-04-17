Aprueban nuevas obras para Sierra Grande financiadas con el fondo VMOS

El Gobierno de la Provincia de Río Negro aprobó dos nuevos proyectos para Sierra Grande por más de 100 millones de pesos que serán financiados con el fondo VMOS.

Se trata de la renovación integral de las luminarias de la plaza San Martín, el principal espacio público de la ciudad, con una inversión de 76 millones; y de la electrificación y climatización del cine municipal, con un monto de 35 millones, considerada «una obra clave para recuperar y potenciar un espacio cultural central para la comunidad».

Sobre estas iniciativas el ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos, destacó que «estos fondos permiten que el desarrollo energético tenga un impacto directo en la vida cotidiana de los rionegrinos».

El funcionario resaltó que «fortalecer a los municipios es clave, porque es ahí donde las obras se transforman en mejores servicios, en espacios públicos de calidad y en oportunidades para cada vecino».

Dijo que «cuando acompañamos a los municipios, estamos invirtiendo en calidad de vida y en el crecimiento equilibrado de toda la provincia».

Estos proyectos se suman a una serie de inversiones ya concretadas en Sierra Grande a partir de estos fondos, entre las que se destacan la pavimentación de 16 calles, la compra de maquinaria vial, el recambio de luminarias y la adquisición de equipamiento deportivo.