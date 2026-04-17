Las multas se disparan en Viedma con cada aumento de la nafta: cuánto salen hoy y cuáles son las más caras

Con la nafta en alza, las multas en Viedma ya alcanzan cifras millonarias. Foto: Marcelo Ochoa.

El aumento sostenido del precio de los combustibles volvió a tener un impacto directo en las multas de tránsito en Viedma. Con el litro de nafta súper rondando los $1.788 en la estación de referencia del Automóvil Club Argentino (ACA), los valores de las infracciones se actualizaron automáticamente, ya que la ordenanza Fiscal municipal las fija en Unidades Fijas (UF).

Este sistema implica que cada variación en el precio del combustible se traslada de forma inmediata a las sanciones económicas, lo que en los últimos meses generó incrementos constantes en los montos que deben afrontar los conductores infractores.

Las infracciones más costosas

Dentro del esquema vigente, las faltas consideradas más graves siguen vinculadas a conductas de riesgo en la vía pública.

Manejar bajo los efectos del alcohol o negarse a un control : es una de las sanciones más severas. Actualmente oscila entre $1.072.800 y $1.609.200 , según el criterio del Juzgado de Faltas.



: es una de las sanciones más severas. Actualmente oscila entre , según el criterio del Juzgado de Faltas. Picadas en la vía pública : otra de las infracciones más castigadas. Las multas pueden ir desde $536.400 hasta $1.788.000 , en función de la gravedad del hecho.



: otra de las infracciones más castigadas. Las multas pueden ir desde , en función de la gravedad del hecho. Exceso de velocidad : dependiendo del nivel de la infracción, las sanciones van desde $268.200 hasta $894.000 .



: dependiendo del nivel de la infracción, las sanciones van desde . Fugarse tras un accidente o desobedecer a un inspector : implica multas que hoy se ubican entre $894.000 y $1.251.600 .



: implica multas que hoy se ubican entre . Menores de edad al volante: los valores también son elevados, con montos que van de $536.400 a $1.072.800.

Infracciones frecuentes con valores altos

Más allá de las conductas extremas, hay faltas habituales que también registran montos significativos tras la actualización:

Cruzar un semáforo en rojo : entre $268.200 y $894.000 .

: entre . Circular en contramano : entre $447.000 y $894.000 .

: entre . Estacionar en doble fila o en lugares no permitidos : entre $464.880 y $715.200 .

: entre . Girar en «U» en zonas no habilitadas: entre $178.800 y $536.400.

También se incluyen infracciones vinculadas a la documentación:

Circular sin RTO o papeles del vehículo : entre $232.440 y $286.080 .

: entre . No contar con licencia de conducir: entre $187.740 y $354.024.

En tanto, el estacionamiento medido y pago también registra sanciones que se incrementaron: no abonar el sistema puede costar entre $71.520 y $119.796.

La multa más alta del esquema

En la parte superior del cuadro sancionatorio aparece una infracción específica: circular como transporte escolar o de recreo sin la habilitación correspondiente. En estos casos, las multas pueden ir desde $1.167.564 hasta $1.947.132, posicionándose como las más elevadas dentro del sistema vigente.

Además, cuando las faltas son cometidas con vehículos destinados al transporte público de pasajeros, la normativa prevé un incremento del 20% sobre los montos establecidos.

Un sistema atado al surtidor

Dato $1.947.132 El valor de la multa más cara hoy en Viedma.

El esquema de Unidades Fijas, que toma como referencia el valor del combustible, fue diseñado para evitar el desfasaje de las multas frente a la inflación. Sin embargo, en la práctica implica que cada aumento en el precio de la nafta se traduce automáticamente en sanciones más caras.