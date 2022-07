Arabela Carreras calificó de “lamentable” el paro de los estatales y habló de los salarios

“Me pareció lamentable, fue una adhesión bastante desigual”, respondió la gobernadora Arabela Carreras al ser consultada en Bariloche por el paro de estatales de 48 horas que se realizó esta semana en el reinicio de clases tras el receso escolar y en el contexto de un plan de lucha de los gremios que rechazan la última oferta salarial del gobierno.

Unter, ATE, UPCN y Sitrajur realizaron el paro de 48 horas el lunes y martes, mientras que los hospitalarios de Asspur hicieron lo propio el martes y miércoles.

Los gremios no aceptaron la última oferta en paritarias donde el gobierno que establecía 2.500 pesos no remunerativos y no bonificables para julio, otros 4.500 pesos para agosto -incluye 1.500 pesos de un pago bonificable- y un aumento del 7% para septiembre.

Carreras en la misma línea que su ministro de Economía, Luis Vaisberg, afirmó hoy que la pauta salarial siguió los índices inflacionarios hasta el momento y remarcó que los estatales de Río Negro están “terceros en el ránking nacional en cuando al mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios”.

La gobernadora no anticipó nueva oferta a los sindicatos y afirmó estar “conversando”. Insistió que proponen “aumentos razonables y que sean posibles de ser pagados”.

En esta línea dijo que no quiere “repetir experiencias pasadas donde se comprometen recursos que no se tienen”.

También insistió en el compromiso del gobierno de acercar los aumentos a la inflación actual aunque dijo que es incierto predecir a futuro por el escenario complicado que existe a nivel macroeconómico.

Respecto a las medidas de fuerza, Carreras fue contundente: “Me pareció lamentable, fue de una adhesión bastante desigual, las escuelas sufrieron una ausencia dispar en algunas por el paro de docentes, en otras de porteros y allí es donde se sintió más”, indicó.

“Queremos seguir dialogando, estamos haciendo un esfuerzo”, afirmó Carreras y señaló que a pesar de estos conflictos mantiene otras líneas de diálogo abierta con gremios y puso como ejemplo que hoy la provincia entregará viviendas a afiliados a la Unter del explan Techo Digno en Bariloche.