Argentina ratificó ante la ONU su respaldo a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela y pidió por el gendarme detenido

La postura de la Argentina respecto a la crisis en Venezuela sumó un nuevo capítulo de firmeza en el ámbito internacional. Durante una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, el embajador Francisco Tropepi formalizó el apoyo del país a las medidas de presión que lidera Estados Unidos, centrando su reclamo en la vigencia de los derechos humanos y la institucionalidad regional.

El punto de mayor sensibilidad en el discurso fue la mención del gendarme argentino Nahuel Gallo, quien se encuentra detenido en Venezuela desde el 8 de diciembre de 2024. El diplomático calificó su situación como una «desaparición forzada» y exigió su inmediata liberación de la prisión Rodeo 1

Los pilares del reclamo argentino en la ONU

El embajador Tropepi desglosó los motivos por los cuales el gobierno de Javier Milei considera que la situación en el país caribeño es una amenaza para la estabilidad de América Latina:

Crisis institucional: se calificó al gobierno de Nicolás Maduro como un «régimen ilegítimo» y se reconoció a Edmundo González Urrutia como el ganador de los últimos comicios.

Seguridad regional: la delegación argentina advirtió sobre el impacto del crimen organizado y el narcotráfico, señalando que estas redes encuentran «connivencia» en las estructuras actuales de Venezuela.

Compromisos internacionales: Argentina recordó que Venezuela permanece suspendida del Mercosur desde 2017 por incumplir el Protocolo de Ushuaia, que exige el respeto democrático como condición para integrar el bloque.

La exposición fue recibida con satisfacción por sectores que siguen de cerca la problemática de los refugiados y presos políticos. Elisa Trotta, del Foro Argentino por la Defensa de la Democracia, calificó el discurso como un paso necesario para que la comunidad internacional actúe «con determinación» frente a las denuncias de detenciones ilegales.