Video | Javier Milei fijó su postura en la cumbre del Mercosur: exigió abrir el comercio y apuntó contra el régimen de Maduro

Javier Milei viajó a Brasil y participó de la cumbre del Mercosur que se realiza este sábado en Foz de Iguazú. Cerca del mediodía, el presidente argentino brindó un fuerte discurso frente a sus pares donde exigió flexibilización comercial y apuntó contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Javier Milei pidió abrir el comercio

«¿Queremos un Mercosur que sea un motor de crecimiento o un freno para el futuro?», planteó Javier Milei ante la cumbre que reunió a otros líderes nacionales.

El discurso del mandatario se refirió a las tensiones y los desafíos que enfrenta el bloque regional. Además apuntó contra el Mercosur tras señalar que no cumplió con sus objetivos fundacionales: «Nació con una misión clara de promover el comercio, aumentar la prosperidad, integrar mercados y elevar la competitividad de nuestras sociedades. Y ninguno de esos objetivos centrales se cumplió«.

En esta línea, enlistó cuáles son aquellos puntos que no se cumplieron: «No hay mercado común, no hay libre circulación efectiva, no hay coordinación macroeconómica, no hay armonización normativa real, no hay incremento significativo del comercio interno, no hay apertura suficiente al mundo».

El presidente argentino cuestionó el funcionamiento interno del bloque y sostuvo que, para él, existe «una burocracia sobredimensionada e ineficaz que se expandió sobre sí misma».

«El comercio intrazona como proporción del comercio total se encuentra hoy muy por debajo de sus niveles históricos, pese a que los aranceles externos del Mercosur están entre los más altos del mundo«, remarcó y luego, afirmó: «Un arancel así no protege el empleo, lo destruye».

Mientras avanzaba con su discurso, Javier Milei también aprovechó para pedir una reforma institucional e integra que «reduzca el costo económico del Mercosur». «La integración debe estar al servicio del comercio, no al servicio de la burocracia», insistió.

«Nuestros países poseen activos estratégicos extraordinarios: energía, minerales críticos y alimentos» dijo, y sostuvo que es necesario «dejar de poner obstáculos internos y permitir que ese potencial se despliegue». En este sentido recordó su postura de flexibilizar el comercio como eje de crecimiento por que «la rigidez solo puede traer estancamiento»-

Javier Milei apuntó contra el régimen de Nicolás Maduro

El presidente dedicó parte de su discurso a hablar sobre la situación en Venezuela y apuntó contra el régimen de Nicolás Maduro.

Destacó que el país venezolano «continúa padeciendo una crisis política, humanitaria y social devastadora», y calificó al gobierno de Nicolás Maduro como «una dictadura atroz e inhumana».

«Este peligro y esta vergüenza no pueden seguir existiendo en el continente», remarcó el libertario y luego manifestó: «La Argentina saluda la presión de los Estados Unidos y de Donald Trump para liberar al pueblo venezolano».

Asimismo llamó al bloque a «condenar tajantemente este experimento autoritario» y exigió «la liberación de todos los presos políticos», además de reclamar por «la libertad del argentino Nahuel Gallo, detenido ilegalmente».

El mandatario destacó el reconocimiento internacional al «coraje de María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025», y reiteró «el llamado a que se respete la voluntad del pueblo venezolano».