La Argentina insistió en la ONU por Nahuel Gallo, el gendarme detenido en Venezuela

Este martes, el Gobierno Nacional reiteró ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU la denuncia por la desaparición forzada de Nahuel Gallo (34), el gendarme argentino del que no se tienen noticias desde el 8 de diciembre de 2024, cuando intentó ingresar a Venezuela para visitar a su familia.

La Argentina vuelve a la ONU con un reclamo por Nahuel Gallo

La presentación fue encabezada por el representante permanente argentino ante Naciones Unidas, Carlos Mario Foradori, y se inscribió en una nueva ofensiva diplomática del Gobierno para exigir la liberación del efectivo y exponer violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

Según informó Ámbito Financiero, durante la sesión Foradori volvió a exponer la postura oficial argentina y cuestionó con dureza el rol del organismo frente a las denuncias contra el gobierno venezolano. En ese marco, reclamó una reacción más firme del Consejo ante los hechos documentados.

Gallo permanece privado de su libertad. Foto: Gentileza NA.

Al iniciar su intervención, el diplomático afirmó: “Señor presidente, agradezco que nos convoque hoy para continuar con este ritual sin misa para analizar el informe sobre Venezuela. Justamente los hechos documentados no piden interpretación, sino firmeza, decisión, justicia y coraje para afrontarlos. Elementos de notoria ausencia de muchos en este recinto”.

En continuidad, Foradori citó textualmente el informe presentado ante el Consejo y detalló: “Que en Venezuela se incurrió en desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas, sesiones de asfixia y descargas eléctricas, violencia sexual en forma recurrente y continuada desde el año 2014”.

Un caso puntual que expone un patrón denunciado desde 2014 en Venezuela

En ese contexto, el representante argentino vinculó ese patrón de violaciones con la situación de Nahuel Gallo. “Once años disciplinando almas y voluntades. Y ese mismo patrón sistemático hoy tiene un nombre propio para todos los argentinos”, sostuvo ante los miembros del organismo.

Luego precisó que el gendarme fue detenido hace más de un año, permanece privado de libertad sin orden judicial conocida, incomunicado y acusado de atentar contra la seguridad del Estado, aun cuando no había ingresado formalmente al territorio venezolano.

Foradori calificó esa acusación como “muy conveniente, elástica, ambigua, útil e ingeniosa e imposible de refutar, cuando no hay pruebas que mostrar ni tribunal independiente que las evalúe”. Y añadió: “No se lo detuvo por lo que hizo, porque no hizo absolutamente nada, se lo detuvo por lo que conviene que represente”.

Duras críticas al silencio del Consejo de Derechos Humanos

En otro tramo de su exposición, el diplomático apuntó directamente contra la actitud del Consejo. “Hoy este consejo ya no puede alegar ignorancia, pretender neutralidad, simular preocupación o demencia y esperar que todos se olviden lo más pronto posible del impacto de las palabras pronunciadas”, advirtió.

En la misma comisión, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, denunció el reclutamiento forzado de adolescentes por parte de las Milicias Bolivarianas, grupos armados asociados al gobierno de Nicolás Maduro, en un contexto que volvió a poner bajo la lupa la situación venezolana.