Arranca en Río Negro una nueva edición del programa «A Rodar Escuelas»

Hasta el 31 de este mes está abierta la preinscripción para participar en la duodécima edición del programa «A Rodar Escuelas» que lleva adelante el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro.

La iniciativa permite que estudiantes de todos los niveles educativos de toda la provincia cuenten sus historias en el marco de una experiencia audiovisual y educativa.

Para este año se mantienen los formatos de producción, en video, podcast, portfolio de fotografía, fotomontaje o memes; y se estableció que la temática será libre.

«Estamos invitando a que las escuelas puedan contar historias que tengan que ver con esos temas que sean de interés o necesidad escolar», señaló Mariana Scale, coordinadora del programa del Ministerio de Educación y destacó que «la esencia» de «A Rodar Escuelas» es «compartir y poner en valor cada narrativa creada en las aulas rionegrinas».

Desde Educación se aclaró que para coordinar y planificar las instancias del festival, se llevará a cabo una preinscripción, no excluyente, para que las instituciones educativas puedan manifestar su intención de participar con cantidad de proyectos y estudiantes. Este proceso estará abierto hasta el 31 de julio mediante el siguiente formulario https://forms.gle/UNqFTjt6B4sQzm53A

La preinscripción no sustituye la postulación definitiva y en los próximos días se abrirá la convocatoria para el envío de producciones la cual estará abierta, mediante el sistema SAGE, hasta el 31 de agosto.

«Toda la info la pueden encontrar en la página del Ministerio de Educación, educacion.rionegro.gov.ar, sección Programas y tenemos nuestras redes sociales @arodarescuelas, donde estamos atentos a consultas y dudas» informó Scale. También se pueden realizar consultas a través del correo electrónico arodarescuelas@gmail.com

«Río Negro viene desarrollando una política en materia del mundo audiovisual que inicia con las escuelas primarias y secundarias, tenemos 7 orientadas en audiovisual en la provincia, está la posibilidad de estudiar en las dos universidades, la Universidad Nacional de Río Negro y el IUPA que tiene carreras vinculadas y todo un campo de trabajo muy amplio y diverso que tiene la provincia» indicó la funcionaria.

El Ministerio de Educación está trabajando junto a la Secretaría de Estado de Juventud, Deporte y Cultura en el marco de una recorrida por las ESRN de la provincia que están vinculadas al lenguaje audiovisual. «Lo que hacemos es compartir las producciones, mostrar la producción audiovisual profesional que hay en la provincia y que forma parte de la valija del Festival Audiovisual Bariloche y abrir el diálogo con realizadoras y realizadores que están trabajando en la provincia» sostuvo Scale.