Weretilnek quiere retomar el debate por el nuevo régimen de coparticipación

Llegar a un acuerdo entre los intendentes y el Gobierno de Río Negro por una reforma en el esquema de distribución de los fondos de la coparticipación, que la Provincia reparte entre los municipios no será un asunto sencillo. Al contrario, la puja es intensa desde que el gobernador Alberto Weretilneck presentó las propuestas de reforma a finales de febrero pasado.

Sin embargo, el impulso que había tomado en ese momento el debate perdió fuerza. El gobernador aseguró a Diario RÍO NEGRO que la discusión por los cambios en el régimen de reparto de la coparticipación provincial “no está frenada”.

“La tenemos que llevar adelante; de alguna manera, en respuesta a aquellos municipios que hoy están siendo perjudicados, caso El Bolsón, Fernández Oro, Bariloche, Cipolletti y algunos más”, sostuvo Weretilneck en Bariloche, donde desplegó una intensa agenda de actos y encuentros con habitantes de varios sectores de esta ciudad junto al intendente Walter Cortés.

“Creo que vamos a ver si después del receso de invierno podemos retomar esa discusión”, adelantó el mandatario provincial.

Los que ganan y los que pierden

“¿Qué obstáculos hay como para poder llegar a un acuerdo este año?”, preguntó este diario. “Fundamentalmente, cómo se compensa a los que pierden. Ahí está el tema”, contestó el gobernador.

“Hay algunos (municipios) que ganan y otros que pierden, pero la masa coparticipable es una sola. Entonces, el problema es ¿de dónde salen los fondos para compensar a los que pierden? Este es el punto que hay que analizar”, explicó.

Ningún jefe comunal quiere resignar fondos para su municipio en esa discusión. Y el asunto es que los recursos de la coparticipación no son ilimitados.

“De alguna manera, si nos hemos comprometido a que no lo tienen que pagar los propios municipios, sino que de alguna manera la Provincia tenía que acompañar, estamos viendo ese impacto y la forma de pagar”, señaló Weretilneck, que confirmó que el debate se reanudará en los próximos días.

Los ingresos enviados por Nación

Y los fondos que la Provincia recibe de Nación son unas de las fuentes de financiamiento de la coparticipación. El gobernador dijo que en mayo “venció Ganancias, y entonces, se incrementó (los fondos que gira Nación) por Ganancias y este mes venció Bienes Personales. Entonces, son dos momentos de los vencimientos interanuales que son importantes y, por otro lado, la recaudación propia”.

Dijo que la recaudación provincial “se mantiene estable”. “Sellos está creciendo, pero el resto estable”. “Podríamos decir cuando uno las compara anualmente y compara inflación, obviamente, que hay una pérdida, pero no es esa pérdida permanente y sistemática como la que estábamos viviendo hasta marzo o abril. Podríamos decir que ahora estamos, de alguna manera, algo más estables”.

En junio pasado, el Gobierno rionegrino transfirió $24.986.594.058 en concepto de coparticipación entre 39 municipios y 36 comisiones de fomento de la provincia.