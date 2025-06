Asume la nueva conducción de la UCR de Río Negro

Este viernes asumirá en Viedma la nueva conducción de la Unión Cívica Radical (UCR) de Río Negro, encabezada por el actual legislador Ariel Bernatene y con Viviana Cuevas y Miguel Evans como vicepresidentes.

El acto está previsto desde las 15 en el salón del Círculo Católico, ubicado en Mitre 487, y además de los cargos más importantes también serán puestos en funciones los delegados provinciales del plenario y los representantes de rionegrinos a la Convención Nacional y al Comité Nacional, todos con mandatos hasta junio de 2027.

Luego del acto habrá un encuentro con afiliados, dirigentes y militantes de toda la provincia.

Se anunció la participación de los presidentes de los comités de Cipolletti, San Carlos de Bariloche, Catriel, Cervantes, Comallo, Coronel Belisle, Chichinales, Chimpay, Choele Choel, Darwin, Dina Huapi, El Bolsón, General Conesa, General Enrique Godoy, Guardia Mitre, Ingeniero Huergo, Ingeniero Jacobacci, Lamarque, Las Grutas, Luis Beltrán, Maquinchao, San Antonio Oeste, Sierra Grande, Valcheta, Viedma, Villa Regina, Allen, Cinco Saltos, Río Colorado y General Roca.

Bernatene, referente del Alto Valle y actual legislador provincial, indicó que «necesitamos una UCR que articule, renueve y proponga un programa coherente con nuestra historia y valores. La modernización no puede ser sinónimo de claudicación».

Bernatene, Cuevas y Evans, la nueva conducción partidaria. Foto: gentileza.

El partido tuvo un difícil tránsito hasta la proclamación de la nuevas autoridades ya que no se realizó la elección interna prevista para mediados de mayo pasado luego que la Junta Electoral no oficializara la lista de Nuevo Radicalismo, Rosa, Blanca y Roja; que encabezaba la titular del comité Viedma y exconcejal de la capital Genoveva Molinaria; por no cumplir con las exigencias de la carta orgánica.

Ese sector recurrió la decisión ante la Justicia Electoral que ratificó la decisión del tribunal partidario y con una resolución judicial, firmada por el juez Gustavo Villanueva, que afirmó que el análisis de los hechos no permite otro «resultado» que el rechazo decidido por la Junta partidaria, «en cuanto a la cantidad de avales mínimos exigidos y condiciones de validez e insuficiencia de los presentados por la lista apelante que no posibilita su oficialización».