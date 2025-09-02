Audios filtrados: Patricia Bullrich aseguró que el kirchnerismo se infiltró en Casa Rosada y el Congreso

Continúa escalando el caso de los audios filtrados de Karina Milei. Tras la denuncia que presentó el Gobierno y que obtuvo una medida cautelar que impide difundirlos, Patricia Bullrich denunció que la Casa Rosada y la presidencia de la Cámara de Diputados habrían sido infiltradas y acusó al kirchnerismo de encabezar una de las «operaciones de espionaje ilegal más peligrosas de la historia».

Estamos ante una de las operaciones de espionaje ilegal más peligrosas de la historia, comandada por el kirchnerismo. pic.twitter.com/FdzjTZh1Je — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 2, 2025

En un video que publicó en sus redes sociales, la ministra de Seguridad aseveró que los archivos que trascendieron de la secretaria General de la Presidencia hablando son «grabaciones clandestinas» que fueron «guardadas en silencio durante más de un años» y luego difundidas «como un misil político» en plena campaña electoral.

«Esto no es una mera filtración, es un ataque directo a la democracia argentina, una operación planificada y concertada en todas sus etapas», sostuvo.

En este sentido, recordó el caso de Santiago Maldonado, quien desapareció tras un operativo de Gendarmería en una manifestación mapuche que cortaba la Ruta 40 y fue hallado muerto casi dos meses después en el río Chubut en el año 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri.

«A dos meses de una elección nos inventaron un muerto. Pasamos 82 días bajo una de las mentiras más brutales que se recuerden en democracia», recordó quien entonces también era ministra de Seguridad.

En este sentido, dijo que quienes llevaron a cabo esa operación son los mismos que están detrás de los audios filtrados, en medio de denuncias de presuntas coimas en la Agencia de Discapacidad por altos funcionarios del gobierno.

Por otra parte, y sin aportar pruebas, Bullrich sentenció que «el kirchnerismo y sus cómplices» están creando un clima de caos operando «desde las cloacas de la inteligencia ilegal, con vínculos extranjeros».

«Esta vez llegaron más lejos que nunca: espiar en la propia Casa Rosada y en el Congreso de la Nación«, dijo y agregó que los audios difundidos confirman que ambos poderes fueron «violados al mismo tiempo».

A su vez, calificó que la difusión de los audios de manera escalonada evidencian una «extorsión política» y que tiene como objetivo desestabilizar y manipular la opinión pública.

«Sabemos que esta operación no busca decir la verdad, sino sembrar la mentira», destacó y concluyó apuntando contra los periodistas.

La Justicia prohibió difundir audios de Karina Milei grabados en la Casa Rosada

El Gobierno nacional denunció ante la Justicia Federal una operación de inteligencia ilegal por la filtración de audios en los que se escucha a la Secretaría General de la presidencia, Karina Milei, en conversaciones dentro de la Casa Rosada y solicitó que se prohíba la difusión de ese contenido.

La denuncia recayó en el juez Federal en lo Civil y Comercial N° 5 de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Patricio Maraniello, quien hizo lugar al pedido y dictó una medida cautelar que impide la publicación de esos audios.

El magistrado aclaró que la restricción es provisoria, excepcional, y de alcance limitado, y libró un oficio al ENACOM para que comunique su resolución a todos los medios, que incluyen los tradicionales, más portales y streamings.

«Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo», expresó el portavoz presidencial Manuel Adorni, en redes sociales. Y agregó: “No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”.

Los audios fueron difundidos por el canal de streaming “Carnaval” y en principio se trataron de comentarios de Karina Milei en reuniones de trabajo dentro de la Casa de Gobierno que no implican ni suponen la comisión de algún delito. Cabe aclarar que no tienen ninguna vinculación con la causa del ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo.

En la resolución que firmó Maranielo, señaló que Karina Milei fundamentó el pedido ante “la posibilidad cierta de que el mencionado contenido sea difundido por medios masivos de comunicación y/o a través de medios web con el objetivo de dañarla, así como también a su familia y con posibilidad de afectar la función que cumple y las actividades del gobierno nacional”.