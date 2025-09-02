Senadores se pronuncian en contra de la «censura previa» por los audios que involucran a Karina Milei: interpelarán a funcionarios

Este miércoles los senadores de la oposición darán una conferencia en contra de la "censura previa" del gobierno de Javier Milei. (Gentileza Ámbito Financiero).

La Justicia prohibió la difusión de los supuestos audios que circulan sobre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Periodistas, organizaciones sociales y referentes de la política salieron a repudiar la medida promovida desde el Gobierno de Javier Milei al considerarlo como un acto de «censura previa». Senadores de la oposición se pronunciaron en contra y anunciaron que este miércoles a las 18 horas se reunirán para determinar interpelaciones a funcionarios.

Los miembros de la Comisión de Libertad de Expresión del Senado encabezaron una conferencia de prensa este martes. «El primer gobierno liberal libertario de la historia va a instalar la censura previa«, criticó el senador radical, Martín Lousteau. Refutó lo que ocurrió con el fallo que avaló las expresiones del presidente Milei contra Ian Moche, activista por los derechos de las personas con autismo, amparado en la «libertad de expresión».

Por su parte, la senadora por el bloque Convicción Federal y titular de la comisión, Carolina Moisés, remarcó: «Es un gobierno acostumbrado a generar cortinas de humo para tapar problemas más graves».

Desde el peronismo, el senador Mariano Recalde criticó la decisión de permitir el allanamiento a dos periodistas, un dirigente deportivo y un abogado. Para Recalde, el fallo del juez Alejandro Maraniello instala «de nuevo en la Argentina la censura previa», lo que consideró «un límite más que se traspasa». El senador también cuestionó que las grabaciones que originaron el caso hayan sido hechas por alguien ajeno al oficialismo, sugiriendo la posibilidad de una interna.

Además, Recalde señaló una falta de actividad en el Consejo de la Magistratura, que solo ha celebrado dos sesiones de tipo burocrático en lo que va del año. Esta inacción ocurre a pesar de las seis denuncias presentadas contra el juez Maraniello, el mismo magistrado responsable del fallo.

Avanza la causa por los audios que involucran a Karina Milei

El fiscal federal Carlos Stornelli abrió la investigación por presunto espionaje ilegal tras la denuncia presentada por el Gobierno nacional, a raíz de la filtración de audios en los que aparecen Karina Milei y Martín Menem. Si bien el Ministerio de Seguridad había solicitado allanamientos sobre periodistas y un abogado vinculado a los servicios de inteligencia, el fiscal descartó esas medidas y advirtió que no se vulnerará la protección de las fuentes periodísticas ni la inviolabilidad de los domicilios.

La causa se abrió a partir de la presentación realizada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que incluyó el pedido de allanar el streaming Carnaval, y las viviendas de Jorge Rial, Federico Mauro y del abogado Franco Bindi. Sin embargo, Stornelli subrayó que «la inviolabilidad del domicilio» y «la protección constitucional de las fuentes periodísticas» deben ser garantizadas.

En su dictamen, al que accedió Clarín, el fiscal señaló: «Si bien en la denuncia se mencionan algunas personas, el devenir de la investigación determinará la existencia de un hecho delictivo así como la identidad de los presuntos autores, cómplices, encubridores y/o instigadores».