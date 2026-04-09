Avanza el edificio propio para la escuela integral N° 3 de San Martín de los Andes

La comunidad educativa de la escuela integral N° 3 que alberga a adolescentes y jóvenes con discapacidad, en San Martín de los Andes tendrá su propio edificio. Desde hace cinco meses se inició la obra en el barrio Chacra 4 se completó un poco más del 40 % del proyecto. En total, serán 1.526 metros cuadrados y se espera que para noviembre de este 2026 esté concluida.

Los trabajos de la llamada escuela integral de adolescentes y jóvenes con discapacidad -Eiajd- N° 3 de San Martín de los Andes marchan a ritmo sostenido. El proyecto se edifica en el barrio Chacra 4 y está lindero al CPEM 28, en el espacio limitado por calle Pil Pil y la Ruta Nacional 40. El edificio en 1.526 metros cuadrados cubiertos. Para ello, el presupuesto previsto supera los $3.888 millones.

Desde el ministerio de Infraestructura se informó que el porcentaje de avance a esta altura -se inició en noviembre- es del 42 %. Las futuras instalaciones fueron proyectadas en L para seguir y maximizar el uso del terreno que tiene una forma triangular. Además, se contempló que pueda tener accesibilidad plena, más el alimento de energía a través de paneles solares para contar con un uso sustentable.

La escuela tendrá dos alas y se organizará ahí la distribución de las áreas. En un sector estarán las oficinas administrativas, servicios y los talleres. En el otro ala estarán las aulas de expresión corporal, salón de usos múltiples, invernadero exterior y huerta. La Eijad N° 3 tiene una matrícula de 64 jóvenes que asisten a la sede, según los requerimientos del alumnado. Mientras que los restantes 70 están incluidos en los niveles secundario y adultos.

Esta institución funciona desde hace veinte años y reclamaba un edificio propio. Una vez que se aprobó la construcción, se inició el proceso que derivó en el inicio de la obra en noviembre. El plazo de ejecución está previsto en un año. A esta altura se alcanzó el 42 % de edificación .