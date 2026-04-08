Terminaron las obras en tres edificios escolares y pudieron empezar las clases en Cutral Co

Concluyeron las obras de remodelación en tres edificios escolares, donde funcionan cuatro escuelas diferentes de Cutral Co y, en consecuencia, el alumnado pudo comenzar con el ciclo lectivo. Entre el lunes y este jueves las y los estudiantes están en las aulas. En cambio, en la primaria N° 102 todavía no se tiene fecha de finalización y la comunidad educativa se mantiene preocupada.

El martes las niñas y niños que matriculados en la escuela primaria N° 255 empezaron el ciclo lectivo 2026. Las obras d e envergadura que requirió el edificio hizo que se demorara el ingreso a las aulas del alumnado hasta ahora. Es la llamada «Escuelita de Boca» que está en el barrio Brentana.

Aunque todavía faltan otras tareas para darla por finalizada, se acordó que la empresa que los obreros trabajarán desde las 18 y los fines de semana, según confirmó Fany Apablaza, la secretaria general de la seccional Aten de Cutral Co y Huincul.

En el caso del CPEM N° 6 que comparte el edificio con el CPEM N° 43, que funciona en el horario vespertino, se reanudan las actividades entre este miércoles y mañana. La obra se entregó a las autoridades el domingo y durante estos días se dispuso todo el proceso de limpieza y desfinfección de las instalaciones.

De manera oficial, el establecimiento medio que funciona a la mañana y a la tarde, informó que este jueves se «dará inicio al ciclo lectivo 2026» en los horarios habituales. Hoy se hizo el proceso de ambientación para ingresantes a 1° año. Aquí se cursa de 7:30 a 12:30 y de 13: 130 a 18:30 en el caso de la tarde.

En cuanto al CPEM N° 43 la ambientación a 1° año se concretó el martes y las actividades para el resto de la escuela estaba prevista para este miércoles. Los trabajos se terminarán durante los fines de semana.

En el caso de la escuela primaria N° 269 que está en el barrio semirrural Filli Dei, la apertura del ciclo escolar 2026 se concretó el lunes. Aquí se brindan clases desde 1° a 7° grados, con la mayoría de estudiantes que residen en las zonas que antes se las denominaba rurales como Villa El Puestero y Colonia 2 de Abril, por ejemplo.

Las tareas demandaron más tiempo de lo previsto porque fueron refacciones de envergadura.

La situación de la primaria N° 102

En cambio, no ocurre lo mismo en la primaria N° 102 que está situada en el corazón del barrio Aeroparque. Si bien el plazo inicial de finalización de obra fue anunciado para el 31 de marzo eso no ocurrió. Un grupo de familias y de docentes solicitaron que les habiliten de manera urgente un edificio para favorecer la presencialidad.

«La N° 102 es la que está complicada y no hay fecha. No nos han dado respuesta con el convenio que tiene que llegar a la directora para que pueda habilitarse la sede del barrio Aeroparque porque se reclama la presencialidad», explicó la dirigente gremial Apablaza.

«Las docentes no conocen a sus alumnos y tienen que dar tareas por fotocopias. De manera virtual de 17 alumnos se conectan tres alumnos. No está el vínculo pedagógico y eso es lo que genera molestia e inequitud», subrayó la dirigente.

En tanto, la escuela infantil N° 35 situada en el barrio Zani y que fue inaugurada en octubre pasado, no funcionaba el sistema de calefacción, según informó Apablaza. «Está en garantía porque es nuevo. Se está a la espera de la empresa praa que puedan asistir las infancias. Ahora, hay que esperar cuando llegue el frío cómo será la situación de los calefactores o la caleacción central de todos los edificios», concluyó.