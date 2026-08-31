Avanza la organización por la visita del Papa León XIV entre el Gobierno y la Iglesia: «Se evaluaron distintos lugares»

Este lunes 31 de agosto se llevó a cabo una nueva reunión entre representantes del Gobierno Nacional y la Iglesia Católica para la visita del Papa León XIV a la Argentina. Sin lugares confirmados oficialmente aún, indicaron que se se volvió coordinar la agenda del sumo pontífice y los eventos en los que participará entre el 8 y 11 de noviembre.

En el encuentro de hoy en el Palacio San Martín participaron representantes de la Secretaría General de la Presidencia que conduce Karina Milei, de a delegación del Vaticano, de la Nunciatura Apostólica, de la Conferencia Episcopal Argentina y de la Cancillería.

Foto: Presidencia de la Nación.

Según difundieron desde el Ejecutivo, se avanzó en la «coordinación de las distintas áreas involucradas en la organización de la agenda del sumo pontífice y en la planificación de los eventos que se desarrollarán durante su estadía en el país».

Asimismo, indicaron que durante los próximos días continuará la evaluación de las posibles locaciones, que dependerán de la agenda del sumo pontífice.

Las posibles sedes que barajan desde la Iglesia

El titular de la Conferencia Episcopal y también arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, tuvo un encuentro con Karina Milei y a la salida mencionó a los medios las alternativas que analizan para el recorrido del Papa.

«Se evaluaron distintos lugares. Hubo en algún momento ofrecimientos muy significativos para que (las actividades) tuvieran lugar en estadios, pero siempre la cantidad de gente era muy pequeña respecto del deseo de que sean muchos los que puedan encontrarse con el Santo Padre que viene a la Argentina», resaltó, según reportó Noticias Argentinas.

En ese sentido, el arzobispo de Mendoza mencionó el Monumento a los Españoles, donde se realizará la misa principal y, posteriormente, la vigilia con los jóvenes el martes 10 de noviembre.

el jefe del Vaticano arribará a la Argentina el domingo 8 de noviembre por la tarde y emprenderá encuentros de naturaleza protocolar, entre ellos una reunión bilateral con el presidente Javier Milei.

También se verá las caras con «distintas autoridades nacionales, provinciales y referentes de la sociedad civil», puntualizó Colombo en diálogo con medios de prensa a la salida de la reunión con Karina Milei.

Colombo, que estuvo el jueves pasado reunido en Roma con el Sumo Pontífice (acompañado por el obispo auxiliar de la Diócesis de San Isidro, monseñor Raúl Pizarro) para ultimar los detalles de su llegada a la Argentina, también comentó sobre una visita del Papa al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, una histórica institución benéfica fundada en 1935 por la Iglesia que atiende a unas 400 personas con discapacidad.

«Estuvimos tanto el monseñor Pizarro como yo y fue un encuentro muy positivo. El Papa está muy entusiasmado y nos llena de expectativas ese encuentro con los jóvenes y el encuentro que vaya a tener con los consagrados, con los religiosos, las familias, los movimientos sociales, los voluntarios, los trabajadores, la gente que aporta la producción. Es una mirada de conjunto muy amplia sobre la vida social», subrayó Colombo.