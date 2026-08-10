Visita del papa León XIV a Argentina: el obispo de Neuquén dijo que “no va a venir a hacer política”

Consideró que la visita a la Argentina será oportuna frente al próximo año electoral. Foto: Cecilia Maletti.

La visita de León XIV a Argentina genera expectativa en distintos sectores de la Iglesia y establece una agenda de encuentros y actividades en distintos puntos del país. Fernando Martín Croxatto, obispo de la diócesis de Neuquén, brindó una conferencia de prensa este lunes sobre la llegada del Sumo Pontífice y aseguró que «el Papa no viene a hacer política«.

La gira incluirá un recorrido también por Perú y Uruguay. En Argentina estará del 8 al 11 noviembre.

«Va a venir a levantar la esperanza» la visita de León XIV

Croxatto explicó que el recorrido del papa por Sudamérica comenzará en Uruguay, donde estará del 6 al 8 de noviembre, continuará por Argentina hasta el 11 y finalizará en Perú hasta el 17.

Sobre la visita al país, detalló que los lugares definidos fueron Buenos Aires, Córdoba y Luján. Sin embargo, contó «no tenemos todavía confirmación exacta de cuál será el cronograma concreto, a dónde apunta«.

Afirmó que es una alegría no solo para los cristianos sino «para todo el país, después de la espera larga que nunca se cumplimentó del papa Francisco de llegar. Él es muy cercano a Francisco porque tiene todo su camino«.

Habló también de la postura del papa frente sociedad actual general y sostuvo «esperamos también que venga a poner esta luz, nos vuelva a reafirmar el camino de muchas propuestas que tenemos también como Iglesia Argentina«.

Afirmó que el papa «va a venir a levantar la esperanza, a ayudarnos a repensarnos y a construir más allá de todo lo que pueda acontecer alrededor y no tenemos que perder de vista esa mirada».

Consideró que la visita a la Argentina será oportuna frente al próximo año electoral y que habrá “una puja y una tensión fuerte desde el ámbito estatal».

Aclaró que no espera que León XIV intervenga desde una perspectiva partidaria y señaló que su mensaje estará orientado a “los principios, las verdades, los valores, son los criterios más de fondo, pilares que tienen que orientarnos a la hora de una mirada criteriosa”.

Iglesia de Neuquén planifica un viaje con jóvenes

Sobre la participación de Neuquén en el itinerario de León XIV, contó que la diócesis de Neuquén analiza la posibilidad de viajar con jóvenes.

Y agregó «nosotros como obispos, como región patagónica, hemos decidido poder participar, sobre todo en Buenos Aires, de los encuentros que el Papa tenga ahí y de los lugares que quizás nos inviten a estar«.