Una misión del Vaticano está en Argentina por la visita del papa León XIV: los detalles que restan definir

El papa León XIV recibió la semana pasada a monseñor Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), y a monseñor Raúl Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro y secretario general. Ayer arribó al Aeroparque Jorge Newbery, una delegación del Vaticano encabezada por José Nahúm Jairo Salas Castañeda para seguir los preparativos de la visita y afinar detalles. Estarán tres días.

El Pontífice estará entre entre el 8 y el 11 de noviembre.

Los detalles que restan definir de la visita Argentina de León XIV

Salas Castañeda, el sacerdote mexicano vino junto a otros representantes de Roma, llegó a Argentina, luego de una recorrida por Perú, otro de los puntos de la visita de León XIV. Según consignó La Nación, hubo una visita previa en junio y ahora habrá reuniones con autoridades de la Iglesia argentina, la Nunciatura Apostólica, la Casa Rosada y la Cancillería, además de funcionarios de la Ciudad, Córdoba y la provincia de Buenos Aires. Uno de los objetivos es evaluar los sitios donde podría ir el Papa.

Algunos sitios probables son el Monumento de los Españoles, en Palermo, la Basílica de Luján y el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), en Córdoba.

Visita del papa León XIV: fecha para Buenos Aires, Córdoba y Luján

El arzobispo de Mercedes-Luján, Jorge Eduardo Scheining, dijo en declaraciones radiales que ya hay lugares establecidos donde estará. «El fino lo vamos a poner esta semana, pero el grueso es que va a estar el lunes en Buenos Aires, el martes en Córdoba y el miércoles en Luján, siempre haciendo base en la Nunciatura”, detalló.

Según marcó Noticias Argentinas, los otros detalles dependerá del informe que realicen los representantes del Vaticano que ya están en Buenos Aires, prestos a recorrer cada lugar para cuidar los detalles del itinerario y la seguridad de la llegada de León XIV en la primavera argentina.

Se analiza la posibilidad de que mantenga encuentros con seminaristas, personas privadas de la libertad, religiosos y personas con discapacidad.