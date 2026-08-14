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Sociedad

Personajes entrañables de Roca: ciudad hecha de historias sencillas en el 147° aniversario

Los cumpleaños de una comunidad no se viven sólo en los actos protocolares y desfiles, también en el compartir de cada barrio, de un extenso ejido cargado de trayectoria.

Melina Ortiz Campos

Por Melina Ortiz Campos

Foto: Archivo RN.

Foto: Archivo RN.

El pasado de Roca no sólo está presente en sus edificios antiguos, en sus empresas o en la trayectoria de sus instituciones. Son sus vecinos y vecinas, con la calidez de los personajes en cada barrio, los que han aportado a construir una identidad que se refuerza, generación tras generación.

Desde RÍO NEGRO te invitamos a elegir a quien quieras homenajear en este aniversario N° 147, compartiendo algo de su vida y alguna anécdota sobre de la huella que dejó en la comunidad. 

Los aportes los podés enviar por correo electrónico a melinacampos@rionegro.com.ar hasta el miércoles 26 de agosto, para que los podamos incluir en una nota que se publicará en la web del diario. Los esperamos! 


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El pasado de Roca no sólo está presente en sus edificios antiguos, en sus empresas o en la trayectoria de sus instituciones. Son sus vecinos y vecinas, con la calidez de los personajes en cada barrio, los que han aportado a construir una identidad que se refuerza, generación tras generación.

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