Axel Kicillof remarcó la importancia de estas elecciones 2025 en Buenos Aires: «Todos le están dando gran relevancia»

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, votó hoy en una escuela en la ciudad de La Plata, donde sostuvo que se trata de «una elección muy importante«, en la que «todos» le están «dando gran relevancia», ya que «sus resultados tienen efectos de todo tipo».

«Hubo algunas demoras, como siempre, ya solucionadas. Votar es un acto democrático y de paz, hablé con varios intendentes y se está votando bien en todo el territorio», remarcó Kicillof tras emitir su sufragio en la Escuela Superior de Formación en Salud de la capital bonaerense.

En ese marco, destacó que como gobernador tiene la «responsabilidad de estar organizando el comicio». «No es la madre de todas las batallas es la madre de la democracia», agregó sobre esta votación.

Consultado sobre qué es lo que evaluará principalmente una vez que se sepan los resultados de esta elecciones legislativas provinciales, respondió que hará foco en los votos que obtendrá «cada fuerza».

Con Agencia de Noticias Argentinas.

Elecciones 2025 en Buenos Aires: «Me preocupa lo que hace», Máximo Kirchner criticó a Luis Caputo tras emitir su voto

Tras emitir su voto en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires en 2025, Máximo Kirchner se refirió a la situación económica del país y dirigió sus críticas al ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo.

Kirchner en diálogo con la prensa de Buenos Aires no quiso hablar de la investigación sobre presuntas coimas en Discapacidad, sin embargo expresó su preocupación por la gestión económica y afirmó: «Me preocupa más lo que hace Toto Caputo que lo que hace Karina Milei». Esta declaración se suma a críticas previas que el dirigente de La Cámpora había realizado contra el ministro, a quien en julio de 2025 había calificado como un «matón de internet».

Además reveló que esta tarde visitará a su madre, Cristina Fernández de Kirchner, en el domicilio donde permanece con prisión domiciliaria, pero antes hará algunas recorridas por «distritos y municipios».