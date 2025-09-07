Elecciones 2025 en Buenos Aires: «Me preocupa lo que hace», Máximo Kirchner criticó a Luis Caputo tras emitir su voto

El oficialismo y la oposición se enfrentan en lo que promete ser una dura batalla electoral en la provincia de Buenos Aires. El diputado y presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, votó temprano en una escuela de La Plata y al salir no perdió oportunidad para apuntar contra el ministro de Economía, Luis Caputo.

Tras emitir su voto en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires en 2025, Máximo Kirchner se refirió a la situación económica del país y dirigió sus críticas al ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo.

Kirchner en diálogo con la prensa de Buenos Aires no quiso hablar de la investigación sobre presuntas coimas en Discapacidad, sin embargo expresó su preocupación por la gestión económica y afirmó: «Me preocupa más lo que hace Toto Caputo que lo que hace Karina Milei». Esta declaración se suma a críticas previas que el dirigente de La Cámpora había realizado contra el ministro, a quien en julio de 2025 había calificado como un «matón de internet».

Además reveló que esta tarde visitará a su madre, Cristina Fernández de Kirchner, en el domicilio donde permanece con prisión domiciliaria, pero antes hará algunas recorridas por «distritos y municipios».

Máximo Kirchner sobre las elecciones en Buenos Aires

Máximo Kirchner consideró que las elecciones legislativas provinciales «pueden ser el termómetro de las elecciones de octubre» y remarcó la importancia de que participen los ciudadanos: «Aspiramos a que participe la sociedad y que lleguemos a un 60%, hay que ejercer el derecho al voto, que es importantísimo».

«Al peronismo siempre le conviene que la gente vote», aseguró el diputado ante la posibilidad de que haya una baja participación electoral.

Por otra parte Máximo Kirchner fue consultado por Kicillof y su relación tras difundirse un video donde él critica al gobernador por no haber hecho bromas en Quilmes, pero a esto solo respondió de forma irónica y optó por elogiar los trabajos en el barrio donde vive: «Quedó muy linda la obra de la 520, siempre quisimos los tolosanos esa obra».

Con información de Noticias Argentinas e Infobae