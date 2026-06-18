Bariloche impulsa el desembarco de la tecnología china con la primera Expo Smart City

La Expo Bariloche Smart City nucle{o a cooperativas de la región, empresas chinas y municipios. La apertura estuvo a cargo de Alejandro Pozas, presidente de la CEB. Foto: Marcelo Martinez

La Expo Bariloche Smart City, que organiza la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB), busca ser el punto de partida para exhibir y traer la tecnología china en diversas áreas, y su lanzamiento este jueves a sala llena, evidenció el interés de cooperativas de servicios, municipios y prestadores en apostar a la innovación.

“La idea es buscar nuevas herramientas que faciliten la vida diaria, los invitamos a pensar y soñar una ciudad inteligente, por qué no Bariloche encabezar esta movida, hacerlo a todo Río Negro protagonista y llevarlo a la Patagonia”, valoró Alejandro Pozas, presidente de la CEB al dar la bienvenida a referentes cooperativos, entre los que se destacó la participación del presidente de CALF, Marcelo Severini y la gerenta Florencia Quiroga Paneli; intendentes como la roquense María Emilia Soria; el senador Enzo Fullone y el diputado Sergio Capozzi; y legisladores provinciales, entre otros.

Intendentes de distintas ciudades de Río Negro participaron de la Expo Smart City. Foto: Marcelo Martinez

La Expo Smart City colmó la sala principal del hotel Sheraton en Bariloche donde 14 empresas de origen chino, de distintas áreas, expusieron sus propuestas para hacer ciudades inteligentes, para la movilidad urbana y para la eficiencia de los servicios públicos.

A pocos metros del auditorio, las compañías montaron sus stands para mostrar las innovaciones en robótica, drones, entre otras propuestas.

La intendenta de Roca, María Emilia Soria, legisladores provinciales y nacionales, estuvieron presentes. Foto: Marcelo Martinez

La esencia del «mundo cooperativo»

En la bienvenida, Pozas repasó que el origen de esta Smart City surgió con una visita de una comitiva de la CEB a seis ciudades inteligentes de la República Popular China y la idea de “compartir” con otras cooperativas y con prestadores de servicios públicos de la región, para ver “cómo podemos innovar en materia de tecnología, cómo podemos pensar mejor los servicios públicos, las cooperativas o los estados, esto es un puente también entre las cooperativas, los prestadores de servicios y los estados municipales”.

Remarcó la esencia del “mundo cooperativo” en “compartir” su conocimiento y abrir posibilidades en conjunto para mejorar los servicios que cada una brinda.

El presidente de la Cámara Argentino China de la Producción, la Industria y el Comercio, Javier Lozada, la entidad que nuclea más de 200 empresas que van desde los rubros producción, minería, agro, servicios, bancos, entre otros, destacó el comercio bilateral entre ambos países, que tuvo niveles de crecimiento exponencial en 2025 cercano al 60% y en lo que va del 2026 en el orden del 80%.

Javier Lozada, Cámara Argentino China de la Producción, la Industria y el Comercio. Foto: Marcelo Martinez

El ejecutivo repasó que la cámara se creó en 1984 y es reconocida como la “más importante en el relacionamiento entre los dos países”. Y alentó ante la diversidad de empresas que la integran que “hay un ecosistema que puede ayudar mucho en el crecimiento de Bariloche y las ciudades”.

El intendente Walter Cortés, fue el encargado de dar la bienvenida a los participantes, entre los que se encontraran varios jefes comunales de Río Negro, y vio con buenos ojos las propuestas de innovación tecnológica.

“Bariloche crece y necesita planificación y más tecnología, necesita una gestión moderna y cercana a la gente”, remarcó el intendente.