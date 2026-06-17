Llega Bariloche Smart City, una expo para sumergirse en la tecnología china

Empresas chinas de tecnología aplicada a servicios como saneamiento y electricidad; movilidad eléctrica; energías renovables y almacenamiento energético; inteligencia artificial; Big Data; drones; gestión ambiental; entre otros, formarán parte este jueves y viernes de la Expo Bariloche Smart City, Tecnología y Ambiente.

Las referentes del sector tecnológico fueron convocadas por la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB) que organiza el encuentro, luego de un viaje institucional en el que las autoridades de la entidad conocieron de primera mano avances tecnológicos que pueden ser aplicados en la región.

Algunas firmas llegan para concretar acuerdos comerciales con la CEB, como parte de un plan de innovación, pero también será oportunidad para dar a conocer sus propuestas en distintos rubros ante otras cooperativas de servicios y municipios de Río Negro, Neuquén, Chubut, La Pampa, y otros puntos del país que confirmaron su presencia.

La apertura del evento será este jueves a las 9 en uno de los salones del hotel Sheraton, donde el presidente de la CEB, Alejandro Pozas, dará la bienvenida junto al intendente Walter Cortés, el gobernador Alberto Weretilneck y el presidente de la Cámara Argentino China de la Producción, la Industria y el Comercio, Javier Lozada.

El jueves las exposiciones comenzarán con la exposición de Dahua Technologies, sobre seguridad inteligente, movilidad, ambiente y plataformas tecnológicas; y luego será el turno del representante de Huawei, que presentará su propuesta en tecnología aplicada al territorio y ciudades inteligentes.

También participará Grupo Corven con su propuesta de movilidad eléctrica; Unitree & Luxsun, con robótica e iluminación inteligente; Vantac con su exposición referida a drones al servicio de las ciudades inteligentes; y también habrá exposiciones de manera virtual.

Por la tarde se prevé la concreción de charlas magistrales en la que expondrá su experiencia CALF, la cooperativa de electricidad neuquina; y otras exposiciones sobre ciudades inteligentes y planificación urbana para el futuro; inteligencia artificial aplicada a los gobiernos; agenda climática, sostenibilidad y desafíos globales; y la agenda común de desarrollo de Argentina y China.

El viernes se realizará la segunda jornada cerrada, en el auditorio de la CEB, orientada exclusivamente a actividades de networking y vinculación institucional y empresarial, promoviendo encuentros entre empresas, cooperativas, organismos públicos e instituciones interesadas en generar alianzas estratégicas y proyectos de colaboración, según informaron desde la CEB.