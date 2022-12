Berni habló del operativo por la caravana de la Selección: «quedaron en evidencia las miserias políticas»

Luego del fallido operativo de seguridad durante la caravana de la Selección Argentina, el ministro bonaerense, Sergio Berni, aseguró que “ayer quedaron en evidencia una vez más las miserias de la política”. También salió a responderle a Aníbal Fernández, quien dijo haber sido el encargado de organizar el traslado de los futbolistas.

“Lo de ayer me dio mucha vergüenza, lo que dice el ministro Fernández no es así”, expresó el funcionario sobre el caótico evento. Y agregó: “No voy a entrar en ningún tipo de discusión porque me parece que la sociedad y los jugadores no se lo merecen”.

Más temprano, Aníbal Fernández había salido a criticar el escaso accionar del titular de la cartera de Seguridad de Buenos Aires. El ministro de Nación aseguró que la coordinación de la caravana estuvo mayormente a cargo del Gobierno Nacional. «Berni no organizó nada», sentenció.

Por su parte, Berni afirmó que él fue el nexo entre Fernández y Marcelo D’Alessandro, en medio de la puja entre Nación, Provincia y Ciudad. “Quien convocó la reunión fue quien le habla, por eso digo que todo lo que dice Fernández no es así y no pienso entrar en un debate”, remarcó.

El ministro de Axel Kicillof dio detalles acerca de cómo se fue gestando el cambio de recorrido, a raíz de los desbordes. “Comenzamos la caravana y en el trayecto hacia Buenos Aires me enteré de que se había copado la 25 de Mayo y 9 de Julio, donde la Selección iba a parar y saludar. Así que bajé del helicóptero y fui especialmente a verlo al señor [Claudio] Tapia. Le expliqué la situación y dije: bueno, vamos por la General Paz”.

Tras los incidentes que obligaron a cancelar la continuidad de la caravana, Berni se mostró algo compungido. «Le puedo garantizar que el espíritu era seguir adelante y me quedé con la misma tristeza de todo el mundo”, concluyó.

El titular de la Asociación de Fútbol Argentino, Claudio «Chiqui» Tapia, confesó ayer públicamente su agradecimiento al ministro provincial. «Agradecemos a la provincia de Buenos Aires, encabezada por su ministro de Seguridad Sergio Berni, que fue el único que acompañó durante toda la recorrida hasta la entrada a la capital sin registrar ningún incidente, permitiendo a los jugadores abrazarse al pueblo argentino», declaró en Twitter.

Fuente Noticias Argentinas