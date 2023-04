Bloquearon al Deliberante en Piedra del Águila: «está atentando contra la democracia»

El intendente, de Piedra del Águila, Julio Hernández, declaró acéfalo al Concejo Deliberante y cortó los insumos. La actual presidenta, Noemi Espíndola, indicó que fue por no aceptar su asunción y que es un «atentado a la democracia». Además, el expresidente, que fue suspendido por no acudir a las sesiones, sigue firmando documentos como si siguiese en su cargo.

La presidenta del Concejo Deliberante, Noemí Espíndola, relató la situación que atraviesa el Concejo la cual se remonta a dos meses atrás aproximadamente.

El siete de marzo, el concejo pidió una sesión ordinaria especial, abalada por la ley, para el cambio de autoridades debido a «un mal manejo, de los cuales el presidente no tomaba medidas al respecto», indicó Espíndola. «Acepté el cargo y en esa sesión el concejal y expresidente, Sergio Epullán, me hizo el traspaso y la entrega de todo», relató.

Desde entonces Epullán junto su exsecretaria legislativa, Lidia Mena, no han concurrido a trabajar, por lo que los concejales acudieron a la ley que establece la suspensión por un mes de quienes falten a cinco sesiones. «Le notificamos al intendente para que haga el descuento de los haberes, pero no lo hizo«, mencionó la presidenta del concejo.

«Tanto Epullan como Mena siguen mandando documentos con sus sellos como si continuaran con su cargo de presidente y secretaria, informó Espíndola. «Están usurpando cargos», manifestó.

Espíndola destacó que, entre todos los problemas que atraviesa el deliberante, «lo más grave es que el poder ejecutivo se está entrometiendo», expreso. El intendente proclama que está nulo, por lo que no pasa insumos. «No baja información del ejecutivo, está atentando contra la democracia, no sabemos en que condiciones está el municipio, ni que dinero ingresa o sale», explicó.

La presidenta del concejo comentó que siguen sesionando aunque el intendente no envíe insumos y que sus abogados seguirán los pasos correspondientes. «No puede seguir en ese plan autoritario, debemos velar por nuestra economía».

Los posibles motivos del bloqueo al Deliberante

Según comentó Espíndola, el intendente rechaza su asunción porque «dice Epullen al ser el primer concejal, fue votado por la gente y tiene que ser si o si presidente», relató. «Está equivocado, el pueblo elije siete concejales, no presidentes ni secretarios», expuso.

La presidenta indicó que el intendente asegura que «es inconstitucional» el traspaso de cargo que se le hizo a la presidenta. «Dice que el pueblo lo eligió a Epullen como presidente pero no es así, el legislativo determina los cargos, es falta de conocimiento», manifestó.

Espíndola contó que ella sigue perteneciendo al bloque del MPN, «pero en realidad yo apoyo a Figueroa, fui su candidata a intendenta», detalló. En este sentido aseguró que el rechazo de su presidencia es por las diferencias políticas. «Alegan que no tengo el mismo lineamiento político entonces no puedo ser presidenta», mencionó.

La presidenta aseguró que desconoce el motivo por el que no reconocen su presidencia. «No entiendo la actitud que tienen y si no hubiesen estado de acuerdo, Sergio Epullan no me hubiese hecho el acta de traspaso», indicó.

«Acá estamos gracias a la gente, nos eligieron como concejales«, manifestó Espíndola. Agregó que la justicia «no se puede entrometer y decir que vuelva sergio a la presidencia, más alla de que no estén de acuerdo, deben venir a trabajar, no cobrar un sueldo de arriba», finalizó.