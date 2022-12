Bomberos de la Comarca: «El viceministro de Ambiente no aguanta un minuto en un incendio forestal en Patagonia»

«Invito diez minutos a Federovisky, mano a mano, a un incendio forestal en la Patagonia. No aguanta un minuto. Se mea. No puede decir que no sabemos trabajar en incendios forestales«. Alejandro Namor, jefe del cuartel de Bomberos de El Bolsón, respondió a las polémicas declaraciones del viceministro de Ambiente de la Nación, Sergio Federovisky, sobre la labor de los bomberos voluntarios en los incendios forestales.

El funcionario nacional diferenció el rol de los brigadistas con el de los bomberos voluntarios y manifestó la intención de pedir a las provincias «que desactiven la idea de usar bomberos voluntarios para este tipo de incendios porque se combate de otra manera”.

«Es nada menos que un viceministro. El segundo. Se tiene que ir, no puede hablar. Nuestra prioridad son las personas, los animales y las casas. Pero vivimos en un lugar de interfase con casas dentro del bosque», explicó Namor.

En Bariloche y El Bolsón -continuó-, «tenemos la suerte de tener al Splif y al Plan Nacional de Manejo del Fuego con los que trabajamos en conjunto. Todos sabemos trabajar en incendios forestales porque a ellos, les enseñamos a apagar una vivienda y ellos, a su vez, nos capacitan para trabajar en incendios forestales. Se trabaja con el viento, de acuerdo al lugar y la topografía».

Puso como ejemplo el desempeño en grandes incendios forestales, como el de Cuesta del Ternero, Las Golondrinas y el Lago Martin. «Trabajamos bien y está a la vista. Entonces, no queremos que Federovisky nos pida disculpas, queremos que se vaya. No puede decir lo que dijo. Estamos capacitados para combatir el fuego, estudiamos el comportamiento del fuego», señaló.

Santiago Busch, jefe del Cuerpo de Bomberos Melipal de Bariloche, adhirió al repudio por parte del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina «por el desconocimiento de la actividad y el destino de los recursos«.

«Nuestro trabajo no solo es apagar el fuego en las casas y atender accidentes. Vivimos en un área con mucho bosque y nos capacitamos fuertemente en incendios forestales y de interfase. La gente cree que solo se quema el bosque, pero acá se quema todo junto«, manifestó Busch.

Consideró que Federovisky es «un político que se equivocó, no un técnico. Por su cargo, debería tener más cuidado». Al igual que Namor, Busch recordó el incendio de 200 casas en Las Golondrinas en unas pocas horas: «Ahí estuvimos todos. No solo el Plan Nacional. Los recursos están bien puestos, pero la administración es lenta, burocrática y los que ponemos el pecho somos lo que trabajamos gratis para la comunidad».

Por otro lado, Namor cuestionó las declaraciones del viceministro de Ambiente en relación al destino de los subsidios que reciben los cuarteles de bomberos. «Para recibir un subsidio, ponés mal un punto o una coma y lo perdés. Son 3 millones de pesos, la misma cantidad de plata de hace tres años. La inflación nos viene comiendo. Hacemos malabares a fin de mes», objetó y agregó: «Nuestro cuartel tiene todos los subsidios al día. Por eso, me da derecho a responderle a este perejil«.