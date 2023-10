Bullrich impulsará una ley para sacar la salud gratis a extranjeros: «Tendrá que pagar»

La candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, anticipó este miércoles que impulsará una ley que los extranjeros paguen por la atención que reciban.

«El gran problema del sistema de salud es que está desarticulado. Significa que hay que trabajar muy fuerte para que cada ciudadano de Argentina pueda atenderse en cualquier lugar y los extranjeros que vengan en tours tienen que pagar», destacó Bullrich.

Y agregó: «Vamos a presentar una ley y el que no reside en Argentina tiene que pagar y si dice ‘no tengo plata’, tendrá que venir con un sistema pago de salud».

En una entrevista con radio Continental, la ex ministra de Seguridad remarcó que «una cosa es que un turista tenga un accidente porque accidentología va a atender a todos, porque es la obligación de cualquier médico cuando jura; pero luego hay que pagar los gastos«.

Precisó, además, que «el extranjero que vive en Argentina y paga impuestos está igual» que los nacidos en el país, «pero el que no pone dinero en el sistema de salud y vienen a atenderse, no».

Bullrich y la baja de la edad de imputabilidad

Bullrich, que confía en llegar a un balotaje con Javier Milei, también adelantó que trabaja en una modificación del código penal para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años.

«Imputabilidad a los 14 para los menores, y los que tengan menos de 14 que cometan delitos, o peor un asesinato, aunque pasa poco en Argentina, van a tener tratamiento psicológico bajo custodia del juez», dijo Bullrich.

En esa línea, siguió: «No van a ser imputables pero van a tener que cumplir una serie de requisitos para volver a su casa». Precisó que «si su casa es un lugar de contención ahí mismo pueden hacer el tratamiento, pero si no, en ese caso» el Estado se va a «hacer cargo de que ese chico no siga la carrera delictual».

Bullrich auguró una mejora de la economía con Juntos por el Cambio

A sólo cuatro días de las elecciones, Bullrich vaticinó que «con Juntos por el Cambio en la segunda vuelta la economía se tranquiliza porque hay un proyecto serio puesto sobre la mesa con posibilidades de ser gobierno».

«Si Massa entra en la segunda vuelta las variables se van a seguir moviendo, pero con Juntos por el Cambio en la segunda vuelta es la única manera que todos digan ‘bueno, aguantemos un poco hasta el 10 de diciembre‘», agregó.