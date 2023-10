Bullrich criticó la «renuncia de paternidad» y fulminó la ideología de Milei: «La piel de gallina»

La candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, generó polémica con su insólita propuesta de la «renuncia a la paternidad». Esto significa legalizar el abandono de sus hijos e hijas.

«No me parece justo que un hombre tenga que hacerse cargo económicamente de una criatura hasta los 18 años cuando no lo quiso tener«, sostuvo Lemoine en una reciente entrevista en un canal de streaming. Tras ello sobrevino una seguidilla de polémicas declaraciones y viejos mitos.

Como era esperar las opiniones en contra no tardaron en aparecer. Una de ellas fue formulada por la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich.

En un reciente entrevista con el canal La Nación +, la referente del PRO fulminó la propuesta y responsabilizó directamente a la ideología promovida por Javier Milei. “Buscan una sociedad sin principios”, advirtió.

«Esto que dijo ayer la candidata Lemoine sale de un autor que se llama (Murray) Rothbard que Milei lo cita permanentemente. Voy a leer un párrafo para que la gente sepa la filosofía de los autores que lee Milei: ´los padres son propietarios del niño y como tales pueden donar o vender los derechos sobre él en virtud de un contrato voluntario, en suma en una sociedad libre puede haber un floreciente mercado libre de niños. Los padres tienen derecho o no a alimentarlos, pueden dejarlos morir de hambre porque esa es la libertad´», leyó Bullrich al aire.

Y seguidamente, añadió: «Esta es la filosofía que estamos viendo…a mi te juro que se me puso la piel de gallina”.

Esta vez hay que reconocerle a Pato que estuvo bien: no se puede naturalizar las atrocidades que defiende Javier Milei, y hay que explicarlas, para que se entienda que votar a semejante psicópata no es una broma ni una protesta, sino un suicidio colectivo.pic.twitter.com/ODHMt1UlGA — Bruno Bimbi (@bbimbi) October 18, 2023

La exministra de Seguridad se mostró preocupada por las ideas que sustentan este proyecto formulado por Lemoine.

“Miro a los padres y madres de este país y pienso en lo que estarán pensando con esta filosofía que ayer lo dijo esta señora que podría haber un contrato en donde el padre deje de ser padre y yendo al autor te das cuenta lo que es la barbaridad, el mercado en la relación entre padres e hijos, una sociedad sin valores, una sociedad sin principios, una sociedad en donde vos puedas dejar morir de hambre a tu hijo porque la libertad es que si vos no lo queres asistir no lo asistís, lo dejás morir de hambre. Ese Rothbard es el autor de cabecera de Milei”, concluyó.