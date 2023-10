Luis Petri llegó a Neuquén y vinculó a «grupos kirchneristas» por los abucheos a Macri en Bariloche

El candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Luis Petri, llegó a Neuquén este miércoles para participar del cierre de campaña en la provincia y en la vecina Río Negro rumbo a las elecciones de este 22 de octubre. El compañero de fórmula de Patricia Bullrich aseguró que ingresarán el domingo al balotaje, repudió los abucheos que recibió ayer en Bariloche el expresidente Mauricio Macri y los vinculó a «grupos kirchneristas con actitudes violentas». También habló sobre Vaca Muerta, la necesidad de «sanear» YPF y las protestas de mapuches.

El dirigente brindó una conferencia de prensa en el local partidario de Santa Fe 53 junto a Francisco Sánchez, candidato a diputado nacional de Neuquén, y Sergio Capozzi, representante de Río Negro.

«Creemos que que vamos a llegar al balotaje y vamos a ganar. Vamos a asumir el 10 de diciembre una Argentina difícil, pero estamos preparados porque porque tenemos los equipos y vamos a tener más de diez gobernadores y 500 intendentes a lo largo y a lo ancho de todo el país», afirmó Petri. Advirtió que se debe implementar un programa de reformas «desde el primer día» en el país y que debe ser eliminando el déficit y «las cajas de la política».

«Probablemente, entremos al balotaje, no sabemos con quién. Esto es como los partidos del Mundial, les tenés que ganar a todos los equipos, sea Massa o sea Milei, a los dos les vamos a ganar sin lugar a dudas», ratificó.

«Nos cuesta creer que Massa pueda llegar a crecer respecto de su performance del 13 de agosto, teniendo en cuenta que se han agravado las condiciones económicas y él es el principal responsable», añadió.

Abucheos a Macri en Bariloche

Sobre el mal momento que pasó Macri ayer en Bariloche, cuando fue abucheado e insultado por personas que transitaban por el centro de la ciudad, Petri lo repudió y responsabilizó a «grupos kirchneristas».

«Siempre hay grupos kirchneristas que, en lugar de ofrecer diálogo, tienen actitudes violentas. Estamos en democracia y hay que repudiar cualquier tipo de actitud violenta, es un expresidente de la Nación, pero como ocurriría con cualquier ciudadano. Me parece que la forma de resolver los problemas de los argentinos no es a través de la violencia, la forma de resolver los problemas de los argentinos es con propuestas, con proyectos y sacándola de la decadencia, pero no apelando la violencia porque creo que es un grave retroceso», planteó.

Vaca Muerta y un pedido para «sanear» YPF

Petri sostuvo que «Vaca Muerta es clave, un recurso estratégico no solamente para el desarrollo de Neuquén sino de todo el país», pero evaluó que se tiene que aumentar la producción.

«Tenemos que incrementar la cantidad de pozos, tenemos entre 34 y 36 pozos, nosotros esperamos en cuatro años llegar a 70 pozos incrementar la cantidad de barriles que diariamente se producen. Argentina hoy está produciendo 600.000 barriles, nosotros creemos que es posible llegar al millón de barriles diarios» (sic). No quedó claro por qué Petri habló de pozos, pues los números indican que solo en agosto se sumaron 200 nuevos entre gas y petróleo shale.

Sobre una eventual privatización de YPF como propone Javier Milei (La Libertad Avanza), el candidato de Juntos por el Cambio dijo «no».

«Nosotros estamos pensando en sanear YPF, es un recurso estratégico de los argentinos. Lo que no podemos permitir es que un YPF no esté saneada, como no podemos permitir que Aerolíneas Argentinas no esté saneada. Nosotros creemos que el déficit operativo de Aerolíneas hay que bajarlo exponencialmente y sustancialmente porque lo terminamos pagando todos los argentinos».

«Pero YPF no tiene déficit», le aclaró Diario RÍO NEGRO. «Bueno, sí, pero no está dando la rentabilidad y no está explotando las áreas que tiene concesionadas. Actualmente hay muchas áreas y muchas provincias, como por ejemplo, la provincia de Mendoza, que YPF no las está explotando y no está dando las utilidades que debería estar dando», sostuvo. También dijo que si tiene que pagar el juicio por la expropiación se enfrentaría a «un grave problema financiero».

También evaluó que la compañía «está superpoblada, todos sabemos que tiene mayor cantidad de personal del que actualmente debería tener».

Conflicto mapuche en Vaca Muerta

Consultado sobre las propuestas para las comunidades mapuche, Petri cuestionó que «Vaca Muerta ha sufrido un problema de corte de rutas por parte de organizaciones que, en algunos casos, podrían denominarse como pseudo mapuches».

«Nosotros creemos que este los pueblos originarios tienen derechos consagrados en la Constitución que tienen que ser respetados, pero que estos derechos no pueden, por ejemplo, apropiarse o impedir el desarrollo de recursos estratégicos que tiene la República Argentina o tomar tierras este indebidamente», reclamó.