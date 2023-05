Unasur: Lacalle Pou arremetió contra el apoyo de Alberto Fernández y de Lula a Maduro

El relanzamiento del bloque de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), reimpulsado por Luiz Inácio “Lula” Da Silva tras su reelección, generó reacciones diversas reflejadas en el encuentro de presidentes, que tuvo lugar hoy en el Palacio Itamaraty de Brasilia.

Por un lado, el presidente Alberto Fernández en sintonía con el local, defendió el organismo de integración, y por el otro su par de Uruguay, Luis Lacalle Pou, acérrimo crítico del bloque.

«La propuesta de volver a encontrarnos es un excelente comienzo: la Unasur fue una excelente idea«, planteó Fernández al tomar la palabra aunque admitió que generó conflictos a raíz de planteos que sostenían que «la Unasur era un espacio ideológico«.

La unidad regional debe ser una política de Estado en cada uno de los países de América del Sur. Aprendamos de nuestros errores, no nos sirvió de nada estar divididos.



Hagamos más ágil el funcionamiento de la @unasur y seamos artífices de nuestro destino. pic.twitter.com/YV3Za8Vx0D — Alberto Fernández (@alferdez) May 30, 2023

«No es un espacio ideológico, es de interés comunes que debemos profundizar y desarrollar», remarcó. Lo hizo ante la mirada atenta de Nicolás Maduro (Venezuela), Alberto Otárola (el presidente del Consejo de Ministros de Perú); Luis Arce (Bolivia); Gustavo Petro (Colombia); Gabriel Boric (Chile); Guillermo Lasso (Ecuador); Mohamed Irfaan Ali (Guyana); Mario Abdo Benítez (Paraguay) y Chan Santokhi (Surinam).

Lacalle Pou se mostró abiertamente en contra de Unasur

Varios minutos más tarde y a escasos centímetros de Maduro, Lacalle Pou recogió el guante y marcó su postura: pidió terminar con las instituciones y se mostró abiertamente en contra de la Unasur.

«Basta de instituciones. Chega de instituciones», vociferó en portugués el uruguayo, en vivo desde su cuenta oficial de Instagram, al tiempo que sostuvo que los organismos tienden a transformarse en «clubes ideológicos» que «tienen vida en tanto y cuanto matchean las ideologías».

Lacalle Pou: «Sabemos lo que sucede en Venezuela»

Por orden alfabético, Alberto Fernández habló segundo, luego de la apertura a cargo de Lula da Silva, y tiempo después, el predecesor de Tabaré Vázquez aprovechó sus minutos para cuestionar la bilateral entre el líder del Partido de los Trabajadores (PT) y Maduro que tuvo lugar el pasado martes.

Además criticó que, en la declaración conjunta, se haya hablando de «lo que sucede en Venezuela» como «una narrativa»: «Sabemos lo que pasa en Venezuela, si hay tantos grupos tratando de mediar por los derechos lo peor que podemos hacer es tapar el sol con un dedo».

«Nuestra afinidad es con el pueblo venezolano, no nos corresponde elegir el gobierno, pero sí la posibilidad de opinar», afirmó Lacalle Pou a unas sillas de Maduro, y concluyó: «Vamos a ser juzgados por nuestras acciones y allí tenemos que ir que la vida se termina, y aunque algunos crean que no, los gobiernos también».

Unidad y mayorías, los reclamos de Alberto Fernández

Durante otro pasaje del intercambio que se dio de manera privada, Alberto Fernández reclamó que las decisiones del organismo se tomen por mayoría y no por consensos dado que, ante las marcadas diferencias entre las naciones, los acuerdos se tornan complejos.

El Presidente caracterizó además que la región debió soportar un proceso de «desarticulación de América Latina«, y cargó contra la gestión del expresidente Donald Trump en Estados Unidos. También se mostró crítico de la creación «del grupo de Lima con el propósito de permitir la intervención militar en un país sudamericano» -en referencia a Venezuela-, y de los bloqueos económicos a Cuba y Venezuela.

Al cierre de su exposición que se extendió por 15 minutos, el jefe de Estado reclamó por la unidad de las naciones a través de la histórica cita del Martín Fierro: «Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera; tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean los devoran los de afuera”.

«Aprendamos de nuestros errores, no nos sirvió de nada estar divididos, y no encontró divididos en nuestro peor momento. Que no nos devore nadie, seamos artífices de nuestro destino», sumó.

Al término del Encuentro, protagonizó una bilateral con Nicolás Maduro en la que le planteó que Venezuela vuelva a los organismos y foros internacionales.

La apertura de Lula y sus ejes ordenadores

El primero en tomar la palabra fue el mandatario del país anfitrión quien resaltó la centralidad del bloque Unasur, y sostuvo que «los elementos» que unen a las nacionales de la región «están por encima de las diferencias ideológicas». «América del Sur tiene ante sí, una vez más, la oportunidad de transitar el camino de la unidad», afirmó sentado junto al embajador, Mauro Vieira y el diplomático Celso Amorim.

A un asiento de distancia se ubicó la delegación argentina encabezada por Alberto Fernández; el canciller Santiago Cafiero; el embajador Daniel Scioli; el secretario general de la presidencia Julio Vitobello y la portavoz Gabriela Cerruti.

«UNASUR es un bien colectivo. Recordemos que está vigente. Siete países siguen siendo miembros de pleno derecho. Es importante retomar su proceso de construcción«, insistió Lula.

En sintonía, propuso disertar respecto a la creación de «una unidad de referencia común» para el comercio, con el objetivo de reducir la dependencia de monedas e implementar «iniciativas de convergencia regulatoria, facilitando los trámites y reduciendo la burocracia para exportar e importar bienes».

Fuente: Noticias Argentinas