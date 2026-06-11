Buteler debutó con su streaming y apuesta a una nueva forma de comunicar la gestión

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, estrenó este jueves un ciclo de streaming en vivo que combinó información de gestión, participación y entretenimiento. La propuesta generó repercusión en redes sociales y convocó a vecinos de distintas edades.

La transmisión se realizó en simultáneo por Instagram, Facebook, YouTube y TikTok, donde el jefe comunal compartió más de una hora de charla con la comunidad. Durante el programa repasó las principales obras en marcha, adelantó proyectos para los próximos meses y respondió consultas enviadas en tiempo real por los usuarios.

Con un formato descontracturado y alejado de los esquemas tradicionales de comunicación institucional, Buteler buscó acercarse a los vecinos a través de las plataformas digitales y los nuevos lenguajes de comunicación.

Fútbol, gestión y participación

La temática elegida para el primer programa fue el Mundial de fútbol. A partir de esa pasión popular, la transmisión mezcló anuncios de gestión con juegos, anécdotas y momentos de entretenimiento.

Entre los momentos más destacados estuvo la participación de la directora de Cultura, quien interpretó en vivo una de las canciones emblemáticas del Mundial de Italia 1990. También se sumó el director de Deportes, que aportó historias y recuerdos vinculados a distintas Copas del Mundo.

La propuesta incluyó además desafíos, consignas para el público, maquillaje en vivo e intervenciones especiales que mantuvieron el ritmo del programa.

Canje de figuritas y ambiente familiar

Otro de los ejes de la jornada fue el canje de figuritas del Mundial, una actividad que reunió a decenas de niños, jóvenes y familias.

Durante la transmisión se entregaron álbumes y sobres de figuritas, mientras los participantes intercambiaban repetidas y compartían la experiencia junto al intendente, que dialogó con los presentes y se sumó a la actividad.

Un formato que busca consolidarse

El ciclo fue conducido por Buteler junto al director general de Comunicación, Daniel Salazar, y contó con la participación de distintos integrantes del gabinete municipal.

El cierre tuvo un tono festivo, con vecinos presentes en el estudio y la participación del reconocido relator cipoleño Edgardo Budnik, conocido como «El Capataz de la Patagonia», quien relató un gol de Argentina como si se tratara de una final mundialista.

Desde el municipio adelantaron que el streaming continuará dos veces por mes, con emisiones los días jueves, nuevos invitados y temáticas especiales.