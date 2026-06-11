Lo condenaron en una causa de drogas en Cipolletti: deberá realizar donaciones para evitar la cárcel

Las oficinas del Poder Judicial Federal, donde se formalizó la condena contra el implicado en la causa de estupefacientes. Foto Juan Thomes.

El Tribunal Oral Federal de Roca dictó sentencia contra un joven de 22 años residente en Fernández Oro, tras hallarlo responsable del delito de tenencia de estupefacientes. La resolución, firmada por el juez de Cámara Alejandro Adrián Silva, homologó un acuerdo de juicio abreviado que impone una pena de un año de prisión de ejecución condicional y una particular medida de reparación económica.

El caso tuvo su origen el 7 de marzo de 2024, durante un operativo realizado por la Policía Federal en una vivienda de Cipolletti. Según consta en la causa, al ingresar al domicilio, los efectivos observaron a un sujeto que logró escapar por una ventana trasera, arrojando envoltorios hacia los techos y patios de las propiedades lindantes.

Un cambio en la acusación

Si bien inicialmente la fiscalía atribuyó a la tenencia con fines de comercialización por el hallazgo de más de 60 gramos de cocaína y 15 gramos de marihuana, el avance de la investigación obligó a modificar la calificación legal. Se determinó que la cocaína estaba bajo dominio de la persona que huyó, por lo que al joven solo se le pudo acreditar la posesión de la marihuana hallada en el interior del inmueble.

En este sentido, el Ministerio Público Fiscal y la defensa acordaron subsumir la conducta en la figura de tenencia simple. Durante la audiencia, el imputado, quien se desempeña como albañil, ratificó el convenio y “reconoció su participación en el hecho”, según se desprende del fallo judicial.

Reparación solidaria y reglas de conducta

Uno de los puntos más destacados de la sentencia es la sustitución de las tareas comunitarias por una donación de 500.000 pesos. El magistrado dispuso que dicho monto se abone en un solo pago y sea distribuido equitativamente: 250.000 pesos para el “Centro Pastoral Ceferino Namuncurá – Merendero Niño Jesús” y otros 250.000 pesos para el merendero “Los Vencedores”.

Además de la entrega del dinero, deberá cumplir durante dos años con estrictas pautas de comportamiento. Entre ellas, se destacan la obligación de fijar un domicilio, someterse al control trimestral de la Dirección de Control y Ejecución Penal y la prohibición de consumir bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes.

Respecto a la resolución del conflicto, el tribunal subrayó que este tipo de acuerdos orientan la función judicial hacia soluciones que «mejor se adecuen al restablecimiento de la armonía entre sus protagonistas» y resuelvan el conflicto de modo efectivo. Finalmente, la Justicia ordenó el decomiso de un celular y la destrucción de la droga y la balanza secuestradas durante el procedimiento policial.