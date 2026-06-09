Rodrigo Buteler estrena streaming interactivo para hablar con los vecinos: qué días y cómo participar del vivo

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, lanzará este jueves a las 19 un nuevo ciclo de streaming en vivo a través de sus redes sociales, con el objetivo de generar un espacio de abrir un nuevo canal directo con los vecinos.

La propuesta se transmitirá por Instagram, Facebook, YouTube y TikTok, donde los usuarios podrán realizar preguntas, enviar mensajes y participar en tiempo real de la conversación.

PRENDEMOS STREAM 🔴

Este jueves a las 19 hs nos encontramos en vivo para hablar de todo lo que está pasando en Cipolletti.

Obras, proyectos, ideas, lo que se viene para la ciudad y también lo que vos quieras preguntar. Sin discursos largos, sin formalidades y con la posibilidad… pic.twitter.com/UZjZdIDoSQ — Rodrigo Buteler (@RodrigoButeler) June 9, 2026

Qué se podrá ver en el streaming del intendente de Cipolletti

Según explicaron desde el municipio, la iniciativa busca acercar la gestión a la comunidad mediante un formato más dinámico y cercano, que combine información sobre la ciudad con la participación de los vecinos.

Buteler invitó a los vecinos a sumarse a la primera transmisión y explicó que el objetivo es generar un espacio de encuentro para conversar sobre la actualidad local, los proyectos de la gestión y las propuestas de la comunidad.

“Quiero invitarlos a que se sumen este jueves a las 19 horas a nuestras redes sociales. La idea es compartir un rato juntos, charlar sobre la ciudad, contarles en qué estamos trabajando, escuchar sus preguntas y también sus propuestas”, expresó.

El intendente adelantó además que el programa tendrá un formato distendido, con temas vinculados al crecimiento de Cipolletti y otros asuntos de interés general. “Nos vamos a reír, vamos a hablar de la ciudad, del crecimiento, va a estar Cipolito, vamos a hablar del Mundial”, señaló.

Según indicó, la iniciativa busca consolidar un ámbito de intercambio directo entre la gestión y los vecinos. “Queremos que sea un espacio con respeto, con educación y buena onda, donde podamos conversar como vecinos sobre todo lo que está pasando en Cipolletti y todo lo que se viene”, afirmó.

Un formato pensado para la participación ciudadana

En la previa del estreno, Buteler difundió un video para convocar a la audiencia y adelantó algunos de los temas que formarán parte del programa.

Además, remarcó que uno de los ejes centrales será la interacción con quienes sigan la transmisión. “Pero sobre todo queremos escucharlos, así que manden mensajes, salen al aire, lo que ustedes quieran”, afirmó.