La Municipalidad de Cipolletti avanza con la construcción de un nuevo puente de acceso al barrio Michi Michi, una obra esperada por los vecinos de la zona noroeste que promete mejorar la conectividad.

«Es un barrio histórico de la ciudad, y desde que tengo uso de razón, los vecinos piden este puente«, apuntó el intendente Rodrigo Buteler.

La intervención contempla la sustitución del actual paso precario por una estructura de más de 9 metros de ancho y de doble mano, para así facilitar la entrada y salida de vehículos particulares y de servicios esenciales como ambulancias, bomberos y policía.

Durante una recorrida por los trabajos, el jefe comunal destacó la importancia de la obra para las aproximadamente 45 familias que residen en el barrio. «Es un reclamo histórico de los vecinos de Michi Michi. Desde hace muchos años pedían una solución para este acceso», señaló.

La construcción está hecha con caños de polietileno de alta densidad, una losa de protección de 15 centímetros de espesor. Foto: Municipalidad de Cipolletti.

Según detalló la Secretaría de Obras Públicas, la ejecución consiste en la construcción de una alcantarilla sobre canales de riego terciario y cuaternario, con caños de polietileno de alta densidad, una losa de protección de 15 centímetros de espesor y el hormigonado de las alas laterales.

El intendente de la ciudad indicó que los trabajos se realizan durante el período en que el canal permanece sin agua de riego.

También destacó que se trata de de una obra financiada íntegramente con fondos municipales y realizada con maquinaria, personal y materiales del Ejecutivo. Además, según estimó, la obra está en su etapa final y en unos pocos días el puente estará terminado.