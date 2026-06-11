Weretilneck rechazó los nuevos bloques: “Tienen que estar de la manera que fueron electos”

La negativa del oficialismo de Juntos Somos Río Negro (JSRN) y otros partidos a la conformación legal de dos nuevos bloques en la Legislatura de Río negro, como había avalado el vicegobernador Pedro Pesatti, fue respaldada por el gobernador Alberto Weretilneck que ratificó la premisa de que deben estar representados en bloques como fueron electos en 2023.

“La representación en la Legislatura tiene que tener la manera en la cual fue electa por los ciudadanos y después si hay distintos desprendimientos o creaciones de nuevas situaciones políticas no tienen por qué reflejarse en la conformación legal de la Cámara”, dijo Weretilneck a Diario RÍO NEGRO al ser consultado en Bariloche por la decisión del oficialismo de frenar la conformación de los bloques Cambia Río Negro y La Libertad Avanza.

Ayer en Labor Parlamentaria se impuso el rechazo a los nuevos bloques que surgieron con la unidad de legisladores que se desprendieron de fuerzas como el PRO y Primero Río Negro.

Weretilneck consideró que “políticamente pueden agruparse de la manera que quieran, pero legalmente es la que eligieron los rionegrinos cuando eligieron esta Cámara”, en alusión a las elecciones provinciales de abril de 2023 y el reparto de las bancas por el sistema D’Hont en la representación poblaciones y por Circuitos.

Este diario recordó que una situación distinta ocurrió con la CC-ARI Cambiemos, que conformó su propio bloque antes de asumir en diciembre de 2023 y luego de haber participado en alianza con la lista Cambia Río Negro. Ese caso Weretilneck lo consideró diferente: “El ARI Coalición Cívica fue como Coalición Cívica dentro de Cambia Río Negro, una cosa es como uno se presenta en la alianza electoral y plantea la individualidad, y otra cosa es ser electo por un partido y pasarse a otro partido y cambiarse de nombre”, argumentó aludiendo que en el último caso entrarían los dos nuevos bloques pretendidos.

El mandatario destacó que la decisión de rechazar los nuevos bloques no es solo de JSRN sino que tuvo el respaldo de los bloques “que dieron origen a estas personas que hoy se quieren escindir”.

«Tema terminado», el portazo de Abdala y Sanguinetti de JSRN

También fue consultado por el portazo de los legisladores Marcela González Abdala y Daniel Sanguinetti del bloque JSRN y del partido, un hecho que dio por cerrado: “Es un tema terminado, es un asunto listo, sabrán porque lo hicieron, tendrán sus propios proyectos, su camino … si lo tienen o no lo tienen, a nosotros lo único que nos motiva es lo que estamos haciendo acá que son las obras, que son las acciones y que es resolver los problemas de la gente”, respondió luego de acompañar al intendente Walter Cortés en la inauguración de una calle pavimentada por el municipio.

Además descartó que el partido realice un reclamo judicial de las dos bancas de Abdala y Sanguinetti.