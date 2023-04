Buteler: «Necesitamos reestablecer el vínculo con los vecinos de Cipolletti»

Buteler asumirá su rol como intendente en diciembre pero ya se prepara para empezar las gestiones municipales. Trabajo, producción y diálogo son algunas de las puntas iniciales de accionar. El intendente electo habló con Río Negro Radio para marcar su punto de vista sobre la ciudad.

En Cipolletti hubo más de 70 mil electores habilitados para votar y hubo un 70,31% de participación de votantes. Según informaron en el escrutinio provisorio, el candidato de la alianza JSRN, Rodrigo Buteler se impuso con 42,04%, mientras que Cambia Río Negro con Valeria Lo Cacciato obtuvo el 37,85%, lo que marca una diferencia de 1800 votos.

“Fueron días intensos. 30 días electorales desde que renuncié a mi cargo como ministro y empezamos a caminar los barrios de la ciudad con mayor intensidad. Esto es lo más lindo de la gestión municipal y la función pública, acompañar el desarrollo familiar de los cipoleños” manifestó Rodrigo Buteler como inicio de lo que fue un triunfo electoral en la ciudad en diálogo con «Ya es tiempo» en Río Negro Radio.

El intendente electo compartió su perspectiva de lo que una gestión municipal debe realizar. “Hay que ser muy creativos en las gestiones por las variables que uno no puede manejar como la inflación, los índices de pobreza, etc. Uno debe buscar las soluciones para que quienes por ejemplo no tengan trabajo puedan acceder a uno y de esta manera también las empresas elijan quedarse en la ciudad”.

Es en este sentido que Buteler remarcó su deseo de gestionar un nuevo parque industrial en la ciudad. Además, de generar las políticas para que la ciudad se pueda apropiar de sus zonas productivas y asi fomentar el empleo.

Buteler quiere un municipio más cercano a los vecinos de Cipolletti

“Otro punto que nos parece fundamental es reestablecer el vínculo con los vecinos. Vamos por un modelo de gestión más participativo. Queremos poner en marcha las juntas vecinales en cada uno de los barrios. Así cada sector podrá elegir democráticamente sus representantes, como se quieren relacionar con la ciudad y las obras por realizar” declaró Buteler.

También aseguró que quiere trabajar en un consejo de planificación para enfocarse en el desarrollo de las costas y la conectividad en la ciudad. “Es fundamental el arreglo del puente ferrocarretero, la ruta por barda norte, circunvalación y sobre todo la ruta 22”.

«Veníamos de elecciones difíciles»

Si bien las elecciones reflejaron un gran apoyo por parte de los vecinos al partido de JSRN, en la ciudad la oposición se posicionó como un espacio fuerte.

“Los números previstos estaban en un 40% o 42% que fue lo que obtuvimos. Estamos muy conformes con las elecciones. Veníamos de elecciones difíciles, en 2021 perdimos en diputados y en el 2019 ganamos solo por 200 votos” expresó Buteler.

Además aseguró que hay que construir y gobernar de la mano con aquellos que no eligieron a JSRN como espacio político para gobernar.

