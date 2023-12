Cacerolazo y «colchonazo» frente al Congreso, protestas pacíficas, en contra del DNU de Milei

Un nuevo cacerolazo se llevó a cabo este martes a la noche frente al Congreso de la Nación en contra del decreto de necesidad y urgencia (DNU) del presidente Javier Milei.

Se trata de una nueva protesta pacífica tras las realizadas la semana pasada, que también se repiten en otros puntos de la Ciudad de Buenos Aires, del Conurbano y del interior del país.

Bajo el lema “Abajo el protocolo. Abajo el DNU. Abajo el ajuste”, varios vecinos se autoconvocaron para realizar la movilización y frenar el decreto en el que Milei busca derogar o modificar 300 leyes sin pasar por el Congreso.

Además de varios puntos claves del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), también hubo cacerolazos en Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Jujuy, La Rioja, Salta, Chaco, San Juan y Mendoza.

Frente al Congreso se agruparon algunos manifestantes con carteles que decían “Abajo el DNU” y “Paro nacional ya”, entre otras cosas.

El reclamo se da en la noche previa a una jornada en la que se espera una fuerte marcha de la Confederación General del Trabajo (CGT) bajo la consigna “Ni un paso atrás”.

La central obrera se dirigirá hacia el Palacio de Tribunales para pedir la derogación del mega-DNU de Milei. También participará la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores y ATE.

Realizaron un «colchonazo» en el Congreso a modo de protesta «contra el ajuste al pueblo»

Organizaciones sociales, de Inquilinos agrupados, personas en situación de calle e Hipotecados UVA realizaron, el martes 26 de diciembre, un «colchonazo de protesta» e instalaron ollas populares en la Plaza del Congreso, en «rechazo del ajuste contra el pueblo» y al decreto de necesidad y urgencia (DNU) dictado por el Poder Ejecutivo, que apunta a desregular la economía, entre otras medidas.

La protesta se desarrolló a partir de las 18, frente al histórico edificio del Congreso Nacional, confirmaron a Télam voceros de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

«Vamos a estar nuevamente en la calle con un colchonazo y olla popular en el Congreso bajo las consignas que ajusten a la casta, no nos dejen sin casa», dijeron previamente los organizadores.

Con golpes de cacerolas y una mesa dispuesta en Plaza Congreso, los manifestantes realizaron una olla popular para cenar en un «colchonazo de protesta» que incluyó a personas en situación de calle e inquilinos que expresaron su temor de perder la vivienda.

«Yo hace cuatro días quedé en la calle, me hicieron una renovación de contrato donde me aumentaron 40 mil pesos de golpe, no puedo pagar eso porque se me va a 150 mil pesos de alquiler y yo cobro 160 mil pesos por mes. Estamos en situación de calle con mi hija», contó una de las manifestantes en diálogo con C5N.

La mujer rechazó las «medidas» del Gobierno de Milei y cuestionó que «el alquiler esté en dólares».

Los organizadores habían convocado al colchonazo porque «el decreto de Milei, es un decretazo sin necesidad ni urgencia que deroga más de 300 leyes hecho a la medida del lobby empresarial, donde el único perjudicado es el pueblo».

«Un claro ejemplo -agregaron- es el de la Ley de Alquileres, que llevó muchos años de trabajo hasta su aprobación y que este mismo año se intentó modificar y no se logró».

Gervasio Muñoz, referente de inquilinos agrupados, sostuvo que «cuando (el presidente Javier) Milei nombra como primer punto del decreto la derogación de la ley de alquileres queda claro que hemos tocado intereses muy sensibles del poder económico de la Argentina».

«La regulación del alquiler en Argentina es central para el desarrollo igualitario de la sociedad. La vivienda no es un sueño, es un derecho que se conquista y defiende en la calle», remarcó Muñoz en un comunicado.

En ese sentido, indicaron que «la devaluación de la moneda de un 120% trae consigo una inflación sin control de casi un 40% semanal en alimentos».

Horacio Ávila, coordinador nacional de Proyecto 7 – una organización que representa a personas en situación de calle- dijo a Télam que «las personas en situación de calle son el mayor exponente de la población».

«Dada la falta de políticas públicas para esta problemática, desde el sector organizado junto a las organizaciones sociales, nos tomamos el trabajo de armar leyes que hoy están vigentes, pero que están vacías de contenido y de presupuestos reales. Imagínate ahora con el aumento de la tasa de pobreza que tenemos por delante», subrayó.

Con información de Noticias Argentinas y Télam