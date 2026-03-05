Así funcionará «Mercado Local», la app para comprar en Neuquén que ya tiene fecha de lanzamiento

La aplicación estará disponible para comercios de la ciudad y la zona. Foto: archivo Matías Subat.

En una reunión con el intendente de Neuquén Mariano Gaido y otras autoridades de la municipalidad, Acipan, la principal cámara empresaria de la capital provincial, le puso fecha al lanzamiento de «Mercado Local», una plataforma destinada a potenciar las ventas online del sector comercial de la ciudad.

Durante el encuentro, que se hizo el martes y contó con la participación de varias entidades empresarias, el jefe comunal comprometió su apoyo a la iniciativa, enfatizando que aportará el desarrollo de la economía capitalina.

Como había anticipado este medio a fines del año pasado, el objetivo de Acipan era estrenar la plataforma en el primer semestre de 2026.

En una comunicación oficial, la entidad sumó precisiones sobre la puesta en marcha de la aplicación y confirmó que el lanzamiento se hará de manera «escalonada» con la finalidad de «asegurar el éxito» de la propuesta.

La primera etapa comenzará el 2 de mayo, con la participación de «entre 30 y 50 comercios seleccionados», mientras que en julio se espera que la plataforma ya esté «100% operativa».

Antes del estreno, capacitación

La entidad que preside Dante Scantamburlo adelantó que se lanzará un proceso de capacitación. El objetivo es que los comerciantes «aprendan a eficientizar sus negocios y entiendan la importancia de ofrecer buenos precios«.

El desarrollo de la aplicación comenzó a mediados del año pasado con el trabajo de ocho programadores. En el medio, hubo modificaciones y se perfeccionaron algunas herramientas, para facilitar la exhibición de los productos y la búsqueda de precios.

Mercado Local estará disponible para comercios de diferentes rubros y empleará inteligencia artificial por medio de «agentes». Estos dispositivos acompañarán al cliente durante su proceso de compra, brindando asesoramiento sobre productos, precios y disponibilidad.

El encuentro se organizó en el municipio de Neuquén. Foto: gentileza.

Gaido expresó su apoyo a la medida y dijo que lo más importante «es que le vaya bien al comercio«. «El municipio los estará acompañando», insistió.

También Gastón Contardi, coordinador de Gestión Económica de la ciudad, respaldó la iniciativa, asegurando que la aplicación «tiene que ver con cuidar, defender y hacer más competitivos a los comercios de la ciudad y de la región».

«Con la apertura comercial que tiene el país hay un proceso nuevo de comercialización, y la Municipalidad de Neuquén, a partir de esta propuesta del sector privado, se compromete a apoyar y a formar parte para que les vaya bien a los comercios locales», añadió.

Oferta, precio y lugar: qué mostrará Mercado Local

La plataforma mostrará la oferta existente de un producto, además de su valor y el local más cercano para encontrarlo.

Cuando se anunció a mediados de 2025, se indicó que para su financiamiento, se aplicaría una retención del 5% sobre cada transacción. Esta posibilidad, sin embargo, no volvió a ser comentada por la entidad empresaria.

Además de Acipan y el municipio, también confirmaron su apoyo el Banco Provincia del Neuquén (BPN) y otras entidades empresarias de la región como la Federación de Entidades Empresarias Neuquinas (FEEN) y la Cámara Empresarial Industria Petrolera y Afines de Neuquén (CEIPA).