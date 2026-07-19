Golpe al narcomenudeo en Cutral Co: desbaratan una boca de expendio y secuestraron 350 dosis de cocaína

Los procedimientos se realizaron en dos viviendas del barrio Nehuenche como parte de una investigación por microtráfico.

La Policía del Neuquén desarticuló un centro de acopio y una boca de expendio de drogas en Cutral Co, luego de una investigación que se extendió durante doce días. Como resultado de dos allanamientos realizados en el barrio Nehuenche, los efectivos secuestraron 350 dosis de clorhidrato de cocaína, un vehículo y demoraron a una mujer de 35 años, identificada como la principal investigada.

La causa se inició a partir de información obtenida por la División Antinarcóticos de la Comarca Petrolera y fue tramitada ante el área de Microtráfico de la Fiscalía de Cutral Co, a cargo del fiscal Gastón Liotard.

Dos viviendas bajo investigación

De acuerdo con la información oficial, las tareas de campo permitieron identificar no solo el punto de venta minorista de estupefacientes, sino también una segunda vivienda que era utilizada exclusivamente para ocultar la droga.

Con los elementos reunidos durante la investigación, la Justicia autorizó el ingreso a ambos domicilios.

Qué secuestró la Policía

Durante los procedimientos, los efectivos incautaron 350 dosis de clorhidrato de cocaína y un vehículo que quedó a disposición de la causa.

Además, una mujer de 35 años fue demorada por su presunta vinculación con las maniobras investigadas.

Desde la fuerza indicaron que el operativo permitió «neutralizar de forma definitiva una actividad ilícita» que, según la investigación, generaba preocupación e inseguridad entre los vecinos del sector.