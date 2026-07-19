Vendieron todo para recorrer el país en motorhome desde hace tres años: el lugar de Río Negro que les robó el corazón

Hugo Eguiluz (39) y Andrea Lormino (38), son una pareja de Trelew, provincia de Chubut. Dejaron sus trabajos, vendieron todo y salieron a viajar sin una fecha de vuelta. Primero, con la plata recaudada conocieron 22 países en ocho meses y luego, volvieron a la Argentina con la promesa de recorrer el interior de las 23 provincias (empezando por los pueblos que nadie visita). Hoy tienen una comunidad virtual que los siguen mediante sus redes sociales (@viajemosjuntos_ok).

Hugo comentó su historia de vida desde Valcheta, con la meseta rionegrina de fondo y el motor de la Sprinter 2006 todavía tibio. En este vehículo crearon su propio motorhome con baño, agua caliente, cocina con horno, una caldera a gasoil y, en algún rincón, sus dos compañeras caninas, Lulú y Minnie que viajan con ellos hace 3 años y medio.

Una decisión que cambió sus vidas: «decidimos vender todo, no dejamos nada»

Antes de esta travesía hubo una vida distinta. Ella trabajaba en un laboratorio de análisis clínicos, él en ventas. Ocho horas, sueldo fijo, la vida que la mayoría conoce. Sin embargo el insistente sueño de recorrer otros destinos era más fuerte que la tranquilidad que podía brindar la estabilidad económica. «Yo particularmente siempre seguía a otros viajeros y no me daba miedo, estaba totalmente convencido y decidido de que era lo que quería hacer», comenta.

A Andrea en cambio la decisión le costó más, la incertidumbre de no saber de qué iban a vivir de un día para el otro pesaba más sobre una persona que «está más estructurada», en palabras de Hugo.

Cuando tomaron el gran paso, fue sin vueltas. «Decidimos vender todo lo que teníamos: los muebles, el auto, todas nuestras cosas. No dejamos absolutamente nada en Trelew más que una caja con algunos recuerdos».

Con esa plata se fueron de mochileros durante ocho meses consecutivos por veintidó países de Europa, África y Asia. «Siempre decimos que si hubiésemos tenido diez pesos más, los hubiésemos gastado también, porque nos quedamos hasta que ya casi se nos terminaba el dinero», recordó.

Una vez llegados a Argentina con el dinero justo, comenzaron con la segunda etapa de su periplo, la cual sigue hasta hoy. Con lo que les quedó compraron aromatizantes, perfuminas y otras cosas para revender en los pueblos que fueran encontrando en el camino, una forma de sostener los gastos mientras aprendían a hacer contenido para las redes sociales.

El plan siempre fue convertir el viaje en un oficio: «nuestro objetivo principal era crecer con las redes sociales, empezar a generar ingresos creando contenido«, detalló. Hoy con una cuenta de YouTube con más de 15 mil seguidores y 345 mil en Instagram, esas posibilidades comenzaron a hacerse realidad.

«Por ahí cada tanto vendemos cosas en algunos pueblos o hacemos videos publicitarios. Hoy en día ya crecimos bastante con las redes sociales, entonces se nos abren otras puertas», reconoció.

Recorren la Argentina desde adentro: «los pueblos y la gente es lo que más nos gusta»

Desde que volvieron a Argentina recorrieron diez provincias y toda la Carretera Austral chilena con su motorhome, «una Sprinter 2006, viejita, tiene sus kilómetros, pero la cuidamos, viajamos muy lento», describió.

Su recorrido no tiene un itinerario de destinos reconocidos a seguir, más bien es definida por los pueblos chicos, los caminos de ripio y las estaciones de ferrocarril abandonadas. «Cuando uno sale de vacaciones no entra a los pueblos, va directo al destino. Y dijimos: ahora que tenemos tiempo, aprovechemos de ir a los lugares que hemos escuchado nombrar».

Luego de recorrer varias localidades pequeñas, Hugo y Andrea se dieron cuenta que esto era también lo que más entusiasmaba tanto a sus seguidores como a los habitantes de esos sitios. «Empezamos a notar el impacto en los pueblos y nos llegan mensajes. La gente se pone muy contenta cuando uno va de afuera, muestra su pueblo y le da difusión», señaló.

En su último viaje recorrieron la Línea Sur de Río Negro por la Ruta 23, desde Dina Huapi, «hicimos todos los pueblos, parajes, aldeas, paramos en todos lados». Hicieron trekking hasta el Castillo Blanco, la formación rocosa cerca de Pichi Leufú, pasaron por Maquinchao, donde se sorprendieron con los caballos de rulos y un hotel de impronta cultural libanesa. «Hay mucha gente de Río Negro que nos escribe y nos dice que no sabía que teníamos eso en la provincia«, cuenta Hugo.

Entre los recuerdos que más tienen presente está la liberación de un cóndor en un pueblo del sur de Santa Cruz, a la que llegaron por casualidad cuando se estaba iniciando. «Justo llegamos y estaban preparando todo y pudimos vivir esa experiencia que fue increíble».

Aunque de todas las experiencias no pueden elegir solo una: «los pueblos y la gente, eso es lo que más nos gusta, la verdad. Y mirá que hemos estado también en Misiones, en los glaciares de El Calafate, en Ushuaia, lugares hermosos, increíbles. Pero si nos da a elegir, hay muchos pueblitos que nos han llegado más».

Estilo de vida nómade: «¿Lo más difícil? estar lejos de la familia. ¿Lo más lindo? Todo»

Lo más difícil de su estilo de vida, admitió, sigue siendo la distancia con la familia y los amigos de su lugar natal, algo que extrañan todos los días. «Tomás una decisión y resignás otra cosa. Si estuviésemos allá con la familia, estaríamos resignando el sueño de hacer esto que queremos hacer», dijo. «¿Y lo más lindo? Todo, porque nos gusta andar así. Es espectacular conocer gente nueva, los lugares y la gente».

Hoy, con 39 y 38 años, Hugo y Andrea aseguraron no tener ningún arrepentimiento y tampoco se plantean, por el momento, la posibilidad de volver a una vida sedentaria.

En el camino, comentaron, se fueron cruzando con más gente que eligieron el mismo camino: «Hay un montón. Y por ahí no es un motorhome, sino que salen con un auto chiquito, le sacan un asiento y tiran un colchón. Hemos encontrado mujeres grandes solas. Te encontrás todo tipo de viajero que hace lo mismo que nosotros, y sí, te sorprendés a veces».

El objetivo propuesto es completar las 23 provincias argentinas, aunque el ritmo lento y las pausas en cada pueblo hace difícil establecer una fecha.

Finalmente, Hugo dio una sola recomendación para quienes estén pensando seguir este estilo de vida: «Pensar qué es lo peor que puede pasar. Analizar tu situación, porque cada uno tiene la suya. Y si en el peor de los casos te va mal, te volvés, te buscás otro laburo y arrancás de nuevo. Pero pensar en eso te puede llegar a dar el empujón«.

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