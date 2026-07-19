¡Llegó la final del Mundial 2026! Cómo funcionarán los colectivos este domingo 19 de julio y a qué hora dejarán de pasar en Neuquén

La Municipalidad de Neuquén puso en marcha un plan de contingencia para coordinar los servicios públicos, el tránsito y la seguridad urbana de cara a la final del Mundial 2026 que la Selección Argentina disputará este domingo frente a España. El objetivo central apunta a garantizar la movilidad antes del partido y blindar el espacio público durante las celebraciones posteriores.

La principal modificación afectará de manera directa al sistema de transporte urbano COLE, el cual alterará su grilla habitual por razones de prevención vial.

Colectivos: horarios y corte del servicio en Neuquén

Desde la Subsecretaría de Transporte confirmaron que el esquema de circulación de los colectivos combinará regularidad y un cese temporal:

Antes del partido: las unidades mantendrán la frecuencia habitual programada para los días domingos.

las unidades mantendrán la programada para los días domingos. Durante el juego: a partir del inicio del segundo tiempo , el servicio se pausará por completo en toda la capital.

a partir del , el servicio se pausará por completo en toda la capital. Reanudación: las líneas volverán a circular una vez que finalicen las concentraciones masivas y las autoridades verifiquen que estén dadas las condiciones de seguridad en las calles.

Operativo de limpieza para el centro de Neuquén Capital

El operativo busca replicar las tareas desarrolladas tras la semifinal contra Inglaterra, donde la concentración de vecinos en el Monumento a San Martín derivó en un despliegue inmediato de saneamiento. En esa oportunidad, los equipos recolectaron el equivalente a dos camiones completos de residuos.

Para esta tarde, el área de Limpieza Urbana dispondrá de una cuadrilla de más de 30 operarios que intervendrán las principales avenidas y arterias comerciales apenas comience la desconcentración, buscando asegurar que la ciudad recupere la normalidad operativa en las primeras horas del lunes. Asimismo, el municipio coordinará la logística de control vehicular de manera conjunta con la Policía de Neuquén en los principales nodos de acceso al centro.