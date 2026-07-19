Estado de las rutas de la cordillera de Neuquén y Río Negro hoy, 19 de julio: qué pasa con los pasos a Chile

Este domingo las rutas de Neuquén y Río Negro están mayormente transitables, aunque Vialidad Nacional solicita extremar los cuidados en las zonas de la cordillera. El clima inestable, con frío intenso, altera constantemente el estado de las calzadas, sobre todo en las rutas 40, 237, 231 y 242 que suelen ser las más transitadas en esta época donde ya iniciaron las vacaciones de invierno.

Si bien casi todos los caminos están habilitados, en varios tramos es obligatorio portar o circular con cadenas en el vehículo. Desde el organismo advirtieron que hay maquinaria trabajando en las rutas y que se debe tener especial precaución por el peligro de hielo sobre el asfalto y la presencia de niebla.

Cerró Pino Hachado este domingo 19 de julio por «acumulación de nieve»: cuándo se conoce el próximo parte

El arranque de la jornada presenta serias complicaciones para el transporte internacional en el norte de la provincia. Según el reporte oficial de Vialidad Nacional emitido a las 08:10, el Paso Internacional Pino Hachado se encuentra cerrado por registrar condiciones completamente intransitables.

Las cuadrillas operativas informaron un escenario de alta hostilidad en la montaña:

Acumulación invernal: la traza presenta una fuerte acumulación de hielo y nieve, acompañada por intensas ráfagas de viento.

la traza presenta una fuerte acumulación de hielo y nieve, acompañada por intensas ráfagas de viento. Desprendimientos: se advierte por la posible caída de piedras a la altura del kilómetro 48 .

se advierte por la posible caída de piedras a la altura del . Peligro en calzada: hay presencia de animales sueltos sobre la ruta y los equipos viales trabajan con maquinaria pesada para intentar despejar el camino. Las autoridades adelantaron que emitirán un nuevo reporte técnico a las 10:00.

Por el contrario, el Paso Internacional Cardenal Samoré se encuentra habilitado en su horario habitual de 9:00 a 19:00. El parte de las 08:20 detalla que la calzada está despejada, aunque presenta baja adherencia por posible formación de hielo debido al pronóstico de bajas temperaturas, obligando de forma estricta a la portación de cadenas.

Estado de las rutas en Neuquén y Río Negro

Ruta Nacional 40 (Siete Lagos): se encuentra transitable con precaución. El organismo nacional indicó que se registran sectores con la calzada húmeda, bancos de niebla que reducen la visibilidad y zonas con posible formación de hielo o caída de piedras. Rige la portación obligatoria de cadenas y hay personal y equipos operando.

se encuentra transitable con precaución. El organismo nacional indicó que se registran sectores con la calzada húmeda, y zonas con posible formación de hielo o caída de piedras. Rige la y hay personal y equipos operando. Ruta Nacional 237: quienes circulen por este corredor deben hacerlo con máxima precaución. Actualmente, la calzada se encuentra húmeda y la visibilidad es reducida por niebla desde Arroyo Limay Chico hasta el empalme con la Ruta 40 . Existe riesgo de congelamiento en los sectores más críticos, peligro por animales sueltos y posibles caídas de piedras en los kilómetros 1441 y 1550 , donde hay equipos operando. Es obligatorio portar cadenas.

quienes circulen por este corredor deben hacerlo con máxima precaución. Actualmente, la calzada se encuentra húmeda y la . Existe riesgo de congelamiento en los sectores más críticos, peligro por animales sueltos y , donde hay equipos operando. Es obligatorio portar cadenas. Ruta Nacional 242 (Tramo Aduana – Límite con Chile): este acceso al paso fronterizo se encuentra intransitable debido a la acumulación de hielo y nieve en la calzada, viento y peligro por desprendimiento de rocas en el kilómetro 48. Las máquinas viales trabajan en el lugar.

Precaución en la Ruta 40 entre Bariloche y El Bolsón

Otro de los sectores que estuvieron comprometidos se ubica en la Ruta Nacional 40, en el tramo que une San Carlos de Bariloche con El Bolsón, donde el tránsito debe realizarse con extrema precaución.

Las condiciones actuales informadas por las autoridades viales exigen máxima atención:

Riesgo por derrumbes: se detectó la presencia de piedras sueltas sobre el pavimento a raíz de desprendimientos en las zonas más altas.

se detectó la presencia de a raíz de desprendimientos en las zonas más altas. Visibilidad al límite: se registran densos bancos de niebla en los sectores altos y la calzada permanece húmeda en gran parte de su recorrido sinuoso de curvas cerradas.

se registran densos y la calzada permanece húmeda en gran parte de su recorrido sinuoso de curvas cerradas. Operativo preventivo: as máquinas viales se encuentran trabajando en el despeje y se mantiene un tramo con riego de solución salina para evitar el congelamiento.

Debido al peligro por animales sueltos en la zona, las autoridades viales exigen circular a velocidad precautoria, respetar estrictamente los espacios de adelantamiento, viajar con luces bajas encendidas y cinturones colocados, además de ratificar la portación obligatoria de cadenas. Ante la inestabilidad, se recomienda no circular en horario nocturno.