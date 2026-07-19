Un médico neuquino recibió el máximo reconocimiento de la Patología argentina

El doctor Gabriel Ángel Grosman recibió el reconocimiento "Maestro de la Patología", la máxima distinción que otorga la Sociedad Argentina de Patología por una trayectoria destacada en la especialidad.

El médico patólogo Gabriel Ángel Grosman, referente del Hospital Provincial Neuquén «Dr. Eduardo Castro Rendón», fue distinguido con el título de «Maestro de la Patología», el máximo reconocimiento honorífico que otorga la Sociedad Argentina de Patología a profesionales con una trayectoria sobresaliente en la especialidad.

Hos está jubilado pero colabora como consultor ad honorem del servicio

La distinción pone en valor más de tres décadas de trabajo en el sistema público de salud neuquino, donde desarrolló una carrera dedicada a la asistencia, la docencia y la formación de nuevos especialistas.

También reconoce su papel en el crecimiento del Servicio de Anatomía Patológica del Castro Rendón, el único del sistema público provincial, que recibe biopsias y citologías provenientes de hospitales y centros de salud de toda la provincia y constituye un área estratégica para el diagnóstico de miles de pacientes.

Además de su labor asistencial, Grosman fue profesor de la cátedra de Patología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Comahue y participó en la formación de estudiantes de Medicina. En 2011 impulsó la apertura de la Residencia de Anatomía Patológica del hospital y se convirtió en su primer instructor, contribuyendo a formar especialistas que hoy trabajan en distintos centros de salud de la región.

Durante 16 años estuvo al frente del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Provincial Neuquén, consolidándolo como un centro de referencia regional. En reconocimiento a su legado, en 2019 el servicio adoptó oficialmente su nombre. También fue pionero en la incorporación de la inmunofluorescencia para el diagnóstico de enfermedades renales, dermatológicas y de conjuntiva en la Patagonia, incorporando al sistema público herramientas de alta complejidad.

Aunque actualmente está jubilado, continúa colaborando como consultor ad honorem del servicio, acompañando la formación de residentes, médicos patólogos y personal técnico.

«Si bien agradezco la mención de la Sociedad Argentina de Patología, el mérito no es mío; el mérito es del sistema de salud de la provincia, que me bancó durante 30 años. Ese es el verdadero merecedor del premio porque fue una provincia que, a pesar de los altibajos, la salud pública es política de Estado», declaró.

Además, recordó uno de los principales logros alcanzados durante esos años de trabajo: la conformación de un servicio único, centralizado, que recibe todas las biopsias y citologías del sector público. “Con el correr del tiempo se fue conformando un servicio sólido, con el objetivo de dar la atención a los sectores de menores recursos, de la mayor calidad posible”.

También reconoció el trabajo del equipo del Servicio de Anatomía Patológica y agradeció especialmente a las médicas Viviana Aprea, María Macdonnell y Vanesa González, a quienes definió como pilares en la historia del servicio.