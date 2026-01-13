CALF oficializó autoridades: Marcelo Severini fue electo presidente y aprobaron los balances

La Cooperativa CALF cerró su proceso de renovación de autoridades este lunes 12 de enero. La Asamblea Ordinaria de Delegados eligió formalmente al ingeniero Marcelo Severini como presidente del Consejo de Administración y aprobó las memorias y balances correspondientes a los últimos dos ejercicios económicos.

El encuentro, que se llevó a cabo en el Salón Socios Fundadores, contó con la presencia de 97 delegados (87 titulares y 10 suplentes) que validaron lo actuado por la conducción. La elección de autoridades se dio en un marco de consenso, ya que al proceso electoral se presentó una lista única.

Regularización de cuentas

Uno de los puntos centrales de la orden del día fue la aprobación de los cuadros de resultados y los informes de auditoría correspondientes a los ejercicios finalizados el 30 de junio de 2024 y el 30 de junio de 2025.

Severini, quien encabezó la asamblea acompañado por el secretario general Leonardo Ferreira y el tesorero Manuel Cuesta, destacó el trabajo de la gestión para «cumplir en tiempo y forma con el proceso electoral» y poner al día la documentación contable de la distribuidora eléctrica más grande de la provincia.

El peso político del nuevo Consejo

Tras la proclamación a mano alzada de los doce consejeros titulares y cuatro suplentes, se definió la distribución de cargos. El nuevo Consejo de Administración quedó conformado por diversos actores del arco político y sindical.

Además de la presidencia de Severini, se destaca la presencia de Carlos Ciapponi, histórico dirigente de la cooperativa, y de Carlos Quintriqueo, titular de ATE Neuquén, quien ocupa una silla en el órgano de conducción.

La nómina completa del Consejo de Administración quedó integrada por:

Marcelo Severini (Presidente)

Fabián Aranda

Yenny Fonfach Velásquez

Jorgelina Novoa

Agustina Barahona

Carlos Quintriqueo

Carlos Ciapponi

Manuel Cuesta

Leonardo Ferreira

Ana Sandoval

Verónica Panelli

Eduardo Vitale

Sandra Vásquez

Mary Montiveros

Andrea Gatica

Jorge Diorio

Como Síndico Titular fue designado Mario Chiappe, mientras que la sindicatura suplente quedó a cargo de María Victoria Orozco.