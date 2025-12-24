La conducción de CALF en Neuquén se renovará por completo el 12 de enero

La asamblea de delegados de CALF, que elegirá a la nueva comisión directiva de la entidad, se reunirá el 12 de enero, por la tarde. Por primera vez las y los delegados renovarán los 12 integrantes del Consejo de Administración, tras la modificación del Estatuto cooperativo que preveía el recambio por tercios de su comisión directiva.

Solo la lista Celeste y Blanca, la línea de la actual conducción de Marcelo Severini, presentó candidaturas para integrar la asamblea, por lo que el cónclave que designará al nuevo Consejo de Administración, será solo oficialista.

Se conoce la intención de reelección de Severini, no así quienes lo acompañarán. Según publicó CALF, la asamblea será el 12 de enero. En el punto 9, figura la elección de los 12 integrantes del Consejo de Administración.

La convocatoria se realizó para las 18,30 y dará inicio a las 19,30 con los presentes. Antes de la elección de la nueva conducción, se deberán aprobar las memorias y los balances de 2024 y 2025. La lista para la nueva comisión de CALF estará integrada por 12 consejeros titulares y 4 suplentes, que conformarán el nuevo Consejo de Administración.

La renovación de la conducción de CALF se produce con el aval de la Cámara Federal de Roca, que revirtió el fallo de primera instancia de la jueza federal de Neuquén, Carolina Pandolfi, que dio por nulas las convocatorias para modificar el estatuto en 2023 y 2025.

La apelación presentada por CALF obtuvo de los jueces Richar Gallego y Mariano Lozano, la definición de que los cambios del estatuto estaban firmes y no podían ser revertidos en 2025 por un amparo: revocó la sentencia de Pandolfi y rechazó la demanda de la oposición.